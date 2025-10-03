Nos encontramos ya en la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, por lo que vamos conociendo cuáles serán los clubes que se estarán enfrentando en la fase final, todos buscando evitar que el Toluca logre su objetivo de convertirse en bicampeón.

¡Arrancó la preventa de la fecha 12! 🦅🔥



J12 ⚔️ América vs. Santos Laguna

💳 Preventa Azulcrema: ¡YA DISPONIBLE!

🏟️ Venta general: a partir del 1 de octubre.



Ven al partido y pintemos el estadio de amarillo 🏟️💛 https://t.co/y0VJOlEiGt pic.twitter.com/QuwswiHZzz — Club América (@ClubAmerica) September 30, 2025

Y justamente el monarca anterior a los Diablos Rojos, América, se enfrentará este sábado 4 de octubre a Santos Laguna, un club que no acaba de caminar como se espera, ya que vive una de las etapas más grises de su historia. El conjunto de Coapa vuelva en la tercera posición de la clasificación con 24 unidades, tras haber remontado y goleado 4-1 a Pumas en el Clásico Capitalino, mientras los Guerreros son treceavos con diez puntos, luego de caer por la mínima frente a Rayados. El Estadio Ciudad de los Deportes será testigo de lo que suceda en el duelo.

⚽: Con dos anotaciones de Alejandro Zendejas, América goleó a Pumas por 4 a 1, en la fecha 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx. Álvaro Angulo en autogol y Raúl Zúñiga completaron la cuenta por las Águilas, escuadra que llegó a 24 puntos. pic.twitter.com/cPAsSh5Qm0 — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) September 28, 2025

Lamentablemente para las Águilas, nuevamente tendrán bajas encabezadas por la ya conocida baja de Dagoberto Espinoza por una rotura de ligamento cruzado. El capitán Henry Martín seguirá fuera de acción por un esguince de la rodilla izquierda, además Jonathan Dos Santos sigue en recuperación por su desgarre del gemelo medial de la pierna derecha. En el caso del defensa chileno Igor Lichnovsky, se perdió los últimos dos cotejos por una sobrecarga muscular, pero se perfila para volver a la convocatoria sin saber si será titular.



Y de acuerdo con ESPN, el español Álvaro Fidalgo no estará presente en el partido porque sigue siendo cuidado entre algodones tras el fuerte golpe que recibió en la rodilla frente a las Chivas. Por ello, no entrenó al parejo del equipo y sin duda será una baja sensible para los Millonetas.

Aquí te dejamos las posibles alineaciones titulares de ambos equipos:

EL POSIBLE ONCE DEL AMÉRICA

Alejandro Zendejas | Manuel Velasquez/GettyImages

Portero: Luis Malagón – El arco está bien resguardado por el michoacano, que no tuvo grandes complicaciones en el Clásico Capitalino.

Defensa: Sebastián Cáceres – Si bien el uruguayo tuvo un error grave la fecha pasada al resbalarse en el tanto universitario, se sabe de su valía en la parte baja.

Defensa: Ramón Juárez – Tras la renovación del canterano la semana pasada, tal parece que ahora sí sacarán provecho del amor que le tiene a la camiseta. Se debe recordar que fue uno de los héroes que evitó la caída ante Monterrey con su sólido cabezazo, donde superó al español Sergio Ramos.

Lateral izquierdo: Cristian Borja – Pese a traer de vuelta a Ralph Orquín por las cosas que hizo bien en Juárez, el colombiano se mantiene como la principal opción para el brasileño André Jardine.

Lateral derecho: Israel Reyes – Con la baja de Dagoberto Espinoza, el técnico podría recurrir al seleccionado nacional para reemplazar a Kevin Álvarez, que no acaba por estar al nivel que llegó a mostrar alguna vez.

Pivote: Alan Cervantes – Al contención le ha tocado comer banca, pero esta podría ser su oportunidad. Se enfrenta a su exequipo y al encargarse del trabajo sucio podría dar mayor libertad al resto del mediocampo para el juego ofensivo.

Mediocentro: Alexis Gutiérrez – Con la sensible baja de Álvaro Fidalgo, el juvenil recibirá una oportunidad más por parte del cuerpo técnico, que espera poder llevarlo a su mejor nivel, ya que todavía está muy lejos de las expectativas.

Mediocentro: Érick Sánchez – En el Clásico Capitalino, El Chiquito comenzó en el banquillo, pero ahora podría aparecer de inicio para acompañar en la creación del juego al español Álvaro Fidalgo.

Extremo izquierdo: Allan Saint-Maximin – El francés llegó para ser titular, al menos eso hacen creer. No ha pesado como se espera, aunque gracias a él llegó la jugada del autogol de Pumas que inició la remontada. Tal vez sea injusto para el uruguayo Brian Rodríguez que estaba haciendo bien las cosas, pero tendrá que esperar una vez más su turno a menos que el estratega modifique el esquema para que los dos puedan compartir el campo.

Extremo derecho: Alejandro Zendejas – No cabe duda que el mexicoamericano es un elemento inamovible en el esquema, ya que es el mejor asistidor que tienen, sin olvidar que sabe convertir goles. Viene de hacer un doblete ante los Pumas y cada que pisa el área rival se siente el peligro.

Delantero: Raúl Zúñiga – Sin Henry Martín y con el uruguayo Rodrigo Aguirre que no está en su mejor versión, el colombiano podría mantenerse como el eje del ataque, aparte el tanto conseguido contra Pumas podría levantarle el ánimo.

Álvaro Fidalgo, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación del América (4-2-3-1):



Portero: Luis Malagón

Defensas: Cristian Borja, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes

Mediocampistas: Alan Cervantes, Álvaro Fidalgo, Érick Sánchez

Delanteros: Allan Saint-Maximin, Raúl Zúñiga, Alex Zendejas

Suplentes: Kevin Álvarez, Rodolfo Cota, Alexis Gutiérrez, Isaías Violante, Rodrigo Aguirre, Igor Lichnovsky, Brian Rodríguez, Víctor Dávila, Néstor Araujo, Miguel Vázquez, Ralph Orquin

EL POSIBLE ONCE DE SANTOS LAGUNA

Carlos Acevedo | Jam Media/GettyImages

Portero: Carlos Acevedo – El capitán lagunero sigue dando argumentos para poder ganarse un lugar en la selección nacional, ya que varios de los tantos que recibe es por la inoperancia de su defensiva.

Defensa: Haret Ortega – Tras acumular su quinta amarilla, el colombiano Kevin Balanta deberá cumplir un juego de castigo y entonces el mexicano tendrá que entrar al quite. Ha jugado seis duelos y en todos fue de inicio.

Defensa: Jonathan Pérez – El sub-21 se encargará de acompañar en la central. Los Guerreros necesitan sumar minutos para la regla del menor y a través del canterano están buscando cumplirla.

Lateral derecho: José Abella – El capitán es uno de los más experimentados de la plantilla y eso debe demostrarlo ante un equipo poderoso. No obstante, Cristian Borja no le dará una tarea sencilla.

Lateral izquierdo: Bruno Amione – Aunque sonó con fuerza para poder irse de la Comarca, el central argentino se mantuvo en la plantilla, aunque el técnico español Francisco Rodríguez lo tiene convertido ahora en lateral.

Pivote: Salvador Mariscal – Es uno de los jóvenes que más recorrido tiene pese a sus 22 años, ya que se le depositó la confianza desde el 2023. Su buena visión de campo lo tiene como el encargado de orquestar desde abajo.

Mediocentro: Javier Güemez – Más acostumbrado a jugar como un contención, el técnico lo ha adelantado un poco para estar presente en la repartición del balón. Otra opción latente es Jordan Carrillo. Se debe recordar que en este mes de septiembre se dio de baja al mediapunta uruguayo Franco Fagúndez por indisciplina.

Mediocentro: Francisco Villalba – En el pasado juego, el español vino de cambio por Aldo López, pero esta vez intercambiarían roles. El mediocampista ha estado en diez de los once partidos, nueve veces de inicio.

Extremo izquierdo: Ramiro Sordo – El argentino buscará hacer daño por la parte izquierda, mas queda claro que será difícil poder pisar dichos terrenos. Hasta ahora lleva dos goles y querrá aumentar su cuota. También es posible que el colombiano Kevin Viveros aparezca en su lugar.

Extremo derecho: Cristian Dajome – El colombiano es de los pocos refuerzos que han llegado a la Comarca en este año. Su primer semestre no fue tan bueno y en este cuenta con cuatro anotaciones en once encuentros.

Delantero: Bruno Barticciotto – La buena noticia para los Guerreros es el retorno de su hombre gol tras un juego de suspensión. Debido a esto y con la baja del hondureño Anthony ‘Choco’ Lozano por expulsión, Jesús Ocejo iría al banquillo.

Bruno Barticciotto | Jam Media/GettyImages