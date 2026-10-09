Futbolistas mexicanos que podrían llegar a grandes clubes europeos de cara al Mundial 2030

A pesar de que la selección mexicana tuvo una relativa destacada participación en el Mundial 2026 como locales, al haber avanzado a la ronda de 32 de manera imbatida e invicta, es decir con un paso perfecto con tres de tres partidos ganados en la fase de grupos y haber sumado 9 puntos.

Y posteriormente haber derrotado y eliminado a Ecuador, pero haberse quedado fuera en los octavos de final en el histórico partido frente a Inglaterra por 2-3.

Solo un seleccionado emigró al fútbol europeo en el posterior mercado de fichajes, siendo Armando González con el Olympiacos, jugador que apenas y tuvo minutos en la Copa del Mundo. Aunque Erik Lira se quedó cerca de haber llegado al Mónaco.

Cabe mencionar que, Patricio Salas canterano del América llegó al Famalicão de Portugal, pero el jugador aún no ha sido considerado como seleccionado nacional absoluto.

No obstante, en los próximos años podrían emigrar más jugadores aztecas y, a continuación, mencionamos algunos que podría hacerlo previo al Mundial 2030.

1. Gilberto Mora

Gilberto Mora es canterano de Xolos | Omar Vega/GettyImages

Es el talento con el perfil más claramente creativo de esta generación. Puede actuar como mediocampista ofensivo, interior o extremo y su principal virtud es generar ventajas con balón, especialmente entre líneas.



Con 17 años ya disputó el Mundial 2026 y en 2025 fue campeón de la Copa Oro siendo titular, en semanas recientes ha sido relacionado con clubes de la talla del Liverpool, Dortmund, Benfica, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, PSG y Bayern, entre otros.



Además, en las últimas horas surgió una versión sobre que el jugador de Club Tijuana ya tendría una oferta superior a los 50 millones de dólares para emigrar a Europa a principios del 2027, pero la noticia podría darse en los próximos días.



Evidentemente se cree que el equipo será un gigante de Europa, por lo que para el 2030 podría ya estar consolidado en un club de ese calibre.

2. Elías Montiel

Elías Montiel fue fichado por Atlas | Jam Media/GettyImages

El canterano del Club Pachuca y actual jugador del Atlas FC cuenta con una experiencia sólida en el campeonato mexicano de Primera División y partidos internacionales a nivel de clubes.



Además, tiene características muy atractivas para Europa: inteligencia táctica, recuperación, conducción y capacidad para progresar el balón.



El jugador de 21 años puede jugar como mediocentro, pivote y enganche, en este verano fue fichado por más de 10 millones de dólares por los rojinegros.



Por su edad y calidad, esperan sacarle provecho deportivo y en unos años ayudarlo a que dé el salto a Europa y si todo marcha bien, podría hacerlo antes del Mundial.

3. Mateo Chávez

Mateo Chávez es parte del AZ Alkmaar | Soccrates Images/GettyImages

El lateral izquierdo de características ofensivas ya juega en Europa con el AZ Alkmaar de la Eredivisie, sin embargo, el canterano del Guadalajara podría dar el salto a un mejor equipo en los próximos cuatro años.



A la par de que se consolida como seleccionado nacional y compite con Jesús Gallardo por la titularidad, el jugador ha dado muestras de mejoría de calidad su aporte ofensivo es notorio y sus disparos al arco rival son peligrosos.

4. Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez con Chivas | Simon Barber/GettyImages

Es probablemente el perfil más asociativo después de Mora, el jugador de Chivas tiene 23 años y cuenta con una gran versatilidad jugando como enganche, interior y extremo. Técnica, visión, conducción, disparo son algunas de sus características como futbolista.



Nació y se formó en Chicago, y su llegada al Rebaño le ha permitido trasladar esa técnica a un contexto de mayor exigencia en Liga MX. La Jornada reportó interés de clubes de España y Francia después del Mundial.



En los próximos años bien podría ser parte de algún club europeo importante en España, Francia, entre otros países.

5. Hugo Camberos

Hugo Camberos con Chivas | Jam Media/GettyImages

El plurifuncional extremo derecho de 19 años del Deportivo Guadalajara posee un perfil muy atractivo para el fútbol moderno: velocidad, conducción y profundidad. Además, también puede jugar en el sector derecho y jugar más retrasado.



Ha tenido un gran crecimiento en el primer equipo del cuadro rojiblanco en e último año y ha pasado por distintas categorías inferiores e nivel de clubes y selección, siendo un jugador destacado.



Su proyección es para que pueda ir al Viejo Continente en los próximos años y las expectativas en su desempeño es muy alto. Su perfil podría relucir en la Ligue 1, Bundesliga, entre otras.

6. Santiago Sandoval

Santiago Sandoval es canterano de Chivas | Simon Barber/GettyImages

El atacante de 19 años de Chivas es zurdo, vertical y desequilibrante. Su evolución en Guadalajara lo ha llevado de promesa de cantera a jugador que ya está siendo utilizado en el primer equipo y convocado con la selección mexicana.



En Verde Valle ya lo consideran parte de su proyecto de desarrollo y en el último año se ha notado su crecimiento como extremo izquierdo y centro delantero.



De hecho, ya han comenzado los rumores sobre supuestos intereses desde el fútbol europeo que si bien aún no sería un equipo gigante de ligas top, podría ser algún equipo grande de alguna liga como la de Portugal, Países Bajos, entre otras.

7. Armando González

Armando González con Olympiacos | Eurasia Sport Images/GettyImages

La 'Hormiga' tiene un techo muy alto, el centro delantero del Olympiacos de Grecia augura un gran progreso a nivel internacional y su llegada a ese país dejando el confort del fútbol mexicano, habla de sus objetivos por progresar.



Con 23 años el goleador tapatío podría ser parte de un club grande Europa en los próximos años una vez que cumpla su ciclo con Olympiacos, bien podría captar la atención de algún club importante de Inglaterra, Alemania, Italia entre otras ligas.



Será cuestión de tiempo para ver si el goleador azteca tiene un progreso como el que se espera y llegue al Mundial 2030 siendo parte de un club de gran envergadura.

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