¿Gabriel Fernández saldrá de Cruz Azul? Todo lo que se sabe sobre su renovación

Cruz Azul puede entrar oficialmente en estado de alerta sobre el futuro de uno de sus nombre de más peso dentro de la plantilla, Gabriel Fernández. El charrúa está en medio de las semanas finales de su contrato con el cuadro de la capital del país y todo indica que al día de hoy no hay progreso para extender el vínculo.

Como se ha informado en este espacio, las charlas entre el club, Fernández y sus agentes sí están activas. Sin embargo, todo indica que al día de hoy no hay el progreso que todas las partes deseaban, por lo que, las alarmas se han encendido dentro de La Noria.

¿SE VA EL ‘TORO’?👋🏻



Mediotiempo informa que una fuente al interior del club ya no ve una renovación del ‘Toro’



🤔 ¿La razón? El jugador pone condiciones que no coinciden con su desempeño y, dicho por la fuente, ‘parece que ya no quiere estar’



Termina contrato en diciembre 2026 pic.twitter.com/o9oly42BbI — Futbol Total (@futboltotal) September 30, 2026

Cruz Azul tiene el deseo de extender el contrato de Gabriel más allá de su veteranía o su actual estado de forma. El club invirtió en su tiempo una corta enorme por el delantero llegado desde los Pumas de la UNAM y no quieren darse el lujo de perderlo en condición de agente libre.

Fernández de la misma forma ha externado en más de una ocasión su deseo de mantenerse dentro del equipo. A mediados del año en curso, estas fueron sus palabras:

Sobre la renovación todo va bien, todo va bien. Obviamente tengo ganas de quedarme en Cruz Azul, seguro que sí. Es el equipo campeón del futbol mexicano. Gabriel Fernández

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Las trabas no giran alrededor del deseo de las dos partes de mantenerse juntas entre sí. El freno está en los ofrecimientos del club, mismos que no cumplen con las exigencias del delantero. Cruz Azul propone un acuerdo de un año con opción de renovación en función del nivel de Gabriel.

El 'Toro' y su manejo no negociarán nada que no sea una oferta fija de al menos dos años más dentro de la institución. Siendo el caso, los de La Noria tiene alrededor de 90 días para esclarecer el futuro del delantero o verlo marchar sin beneficio de vuelta alguno.

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