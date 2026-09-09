Gabriel Jesus habla por primera vez de su salida del Arsenal tras llegar al FC Barcelona

Tras concretar su llegada al FC Barcelona, Gabriel Jesus tuvo su esperado estreno con la camiseta azulgrana. El brasileño ingresó ante el Valencia y formó parte de la contundente victoria por 5-0 en Mestalla.

El brasileño se incorporó al conjunto culé 10 millones de euros y se convirtió en el último refuerzo del verano. Para el futbolista, la posibilidad de jugar en el club catalán no necesitó demasiadas explicaciones.

Gabriel Jesus reveals he was forced to train away from Arsenal's first team before a move to Barcelona materialised 🔚:



🗣️ "The truth is, I was training, doing all the pre-season with Arsenal as normal and even though I knew I wouldn't maybe get some opportunities there, no one… pic.twitter.com/qADc54iLTt — ESPN UK (@ESPNUK) September 9, 2026

“Nadie me había dicho nada”

Después de su debut, Jesús habló en una entrevista con SportyTV y contó detalles desconocidos sobre sus últimos días en la Premier League con el Arsenal. Según explicó, completó toda la pretemporada, aunque era consciente de que tendría pocas oportunidades bajo las órdenes de Mikel Arteta.

"Yo estaba entrenándome. Hice toda la pretemporada, con normalidad. Obviamente, ya sabía que probablemente no iba a jugar allí o no iba a tener muchas oportunidades, pero nadie me había dicho nada”, relató.

El repentino cambio en los entrenamientos

La situación dio un giro inesperado cuando el brasileño fue separado del primer equipo; Gabriel aseguró que continuó trabajando como un profesional pese a no tener certezas sobre su futuro, pero reveló que "de repente, me pusieron a entrenarme por mi cuenta”.

El delantero reconoció que la decisión le generó desconcierto, aunque prefirió mantenerse preparado físicamente ante la posibilidad de volver a competir al máximo nivel.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

Aún así, el futbolista también destacó la rapidez con la que se resolvió su salida de Londres. Mientras continuaba trabajando para mantenerse en condiciones, las negociaciones con el Barcelona avanzaron hasta concretar su traspaso en los últimos días del mercado.

“Dije que sí directamente”

Jesus agradeció especialmente el trabajo de Deco, el presidente Joan Laporta, el club y su representante, piezas claves para hacer posible su llegada al conjunto catalán.

La propuesta del blaugrana no generó dudas en el brasileño. “Tuvimos claro que tenía la oportunidad de venir y dije que sí directamente, sin importar nada. Estoy muy feliz de estar aquí”, aseguró.

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