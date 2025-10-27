Gabriel Milito externa su alegría luego de la goleada de Chivas en el clásico tapatío

Este fin de semana, Chivas ha dado un paso clave dentro de la Liga MX. El rebaño ha pasado por encima del Atlas. De esta forma, hoy el cuadro del rebaño se encuentra en zona de liguilla directa. Sin embargo, Gabriel Milito afirma que la meta no está alcanzada pues vienen por delante dos duelos de máximo nivel ante Pachuca y Monterrey.

Eso todavía no está conseguido (Liguilla), quedan dos partidos más, partidos muy difíciles, el siguiente es competidor directo. Seguir trabajando con la misma humildad y compromiso que hasta ahora, intentar preparar bien el partido, vamos a tener una semana larga, para ir a jugar una verdadera final. El margen es casi que no hay, ya no tienes tiempo de recuperación, estamos obligados a ganar. Gabriel Milito

El técnico lamento los actos de violencia que se han presentando al interior del estadio. Entiende que no van de la mano con el espíritu deportivo deseado.

Ningún tipo de justificación para vivir esta situación. Los enteramos ayer en la noche, lo lamentamos profundamente, no tiene nada que ver eso con el deporte, con el futbol y repudiamos lo que sucedió, fue una triste noticia, realmente lamentable. Desde acá mandarle ánimo y fuerza a su familia, sé que no hay mucho consuelo en este tipo de tragedia. Gabriel Milito

Cerró su discurso destacando a Armando González, quien tiene claro es la cara del equipo.

Ojalá siga por este camino, espero y deseo que así sea por el bien de él y de todos nosotros, ojalá pueda tener esa posibilidad de competir por ser el máximo goleador, quedan partidos y si sigue en esta racha y el equipo lo ayuda a lo mejor tenga la recompensa de recibir ese galardón. “Él es el finalizador, todos los equipos que pretenden ser protagonistas necesitan tener un goleador y nosotros lo tenemos. Tienen que ver sus goles con la producción del equipo y la gran virtud que tiene como goleador, se unen las dos cosas. Gabriel Milito

