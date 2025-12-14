Gabriel Milito ha solicitado dos refuerzos más para Chivas en el arranque Clausura 2026
El Apertura 2025 de la Liga MX terminó en cuartos de final para las Chivas de Guadalajara, esto después de caer tres goles por dos en el global frente Cruz Azul y desde ese momento comenzaron los planes para encarar el siguiente torneo para Gabriel Milito, quien ya se plantea nuevos fichajes de cara al Clausura 2026.
Aún no acaba el presente certamen y ya hubo dos movimientos en la órbita rojiblanca, primero la salida de Javier 'Chicharito' Hernández, quien parecería que llegó a concretar su retiro y ahora la llegada de Brian Gutiérrez, quien militaba en el Chicago Fire de la Major League Soccer.
Acorde a información revelada por 365scores, el estratega argentino buscaría dos hombres para el recambio, a Daniel Aceves para reforzar la zaga defensiva y en el medio campo a Iker Fimbres, uno de los candidatos más destacados para el próximo torneo.
¿Quién es Alonso Aceves e Iker Fimbres posibles refuerzos de Chivas?
Alonso Aceves
Este futbolista nació en las filas de los Tuzos del Pachuca, es proveniente del Estado de México y sería una de las opciones rojiblancas para la defensiva. Jugó en España para el Real Oviedo, en una cesión orquestada por la misma directiva hidalguense, después pasó al Chicago Fire y terminó de nueva cuenta en los Tuzos, en donde milita actualmente.
En este Apertura 2025 jugó 15 partidos, en donde marcó un gol frente al Atlas en el triunfo de tres por cero para su equipo, además de crear dos asistencias para la causa hidalguense. Juega como lateral por izquierda y hasta puede colocarse como interior por la misma banda.
Trayectoria
Equipos: Pachuca, Chicago Fire, Real Oviedo
Partidos: 70
Goles: 2
Asistencias: 4
Iker Fimbres
Iker es un jugador de reciente llegada a la Liga MX, es de extracción regia y hasta ahora su único equipo han sido los Rayados del Monterrey, en donde se desempeña como mediocampista, ya sea clavado o como media punta.
En el Apertura 2025 jugó en 11 partidos, tres de ellos como titular, siendo su campaña con números más bajos hasta el momento. El sonorense debutó apenas el 13 de julio de 2024 en un encuentro frente al Cruz Azul, ahí entró de cambio al minuto 69 por Germán Berterame y 15 más tarde recibió su primera amonestación.
Trayectoria
Equipos: Monterrey
Partidos: 55
Goles: 4
Asistencias: 2
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.