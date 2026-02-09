Gabriel Milito habla luego del triunfo de Chivas ante Mazatlán

El triunfo de Chivas ante Mazatlán dejó sensaciones positivas en el entorno rojiblanco y fue el propio Gabriel Milito quien tomó la palabra para analizar el momento de su equipo. El técnico subrayó el buen inicio de torneo y la forma en que su plantel ha respondido a las exigencias competitivas desde las primeras jornadas.

Milito fue claro al destacar el arranque del Rebaño, alineando resultados y funcionamiento. “Era nuestro objetivo comenzar de esta manera, con buen juego y, además, con buenos resultados. No es fácil ganar cinco partidos seguidos, pero creo que lo hemos hecho de forma merecida”, señaló, remarcando que el desempeño colectivo ha acompañado al marcador.

El entrenador argentino también reconoció que el encuentro no fue lineal y que hubo pasajes donde el rival logró equilibrar el desarrollo. En ese sentido, explicó: “Por momentos jugamos muy bien y hubo otros en los que el rival también hizo su partido y nos puso en dificultad”, aceptando que Mazatlán FC ajustó líneas y complicó el trámite.

Más allá del resultado, Milito enfatizó que el cuerpo técnico mantiene una mirada crítica sobre el rendimiento. “Estamos muy contentos con la manera de competir y con la manera de jugar. Sin duda hay cosas para corregir y mejorar”, afirmó, dejando en claro que el trabajo semanal será clave para sostener la evolución del equipo a lo largo del torneo.

El estratega insistió en que la autocrítica es parte del proceso y que el crecimiento no se detiene con una victoria. “Hablaremos y trabajaremos para seguir mejorando en algunos aspectos y continuar evolucionando como equipo”, puntualizó, reforzando la idea de que el buen arranque no garantiza nada si no se mantiene el nivel competitivo.

Uno de los focos de atención tras el partido fue la situación física de Romo. Milito abordó el tema con cautela y sin alarmismos. “Da la sensación de que tuvo una molestia importante en el posterior. Habrá que hacer estudios para ver qué arrojan los resultados”, explicó, subrayando que aún era temprano para emitir un diagnóstico definitivo.

El técnico también se refirió al impacto que esta posible lesión podría tener en el calendario inmediato y en la Fecha FIFA de marzo. “No sé exactamente qué fue lo que le pasó, pero evidentemente da la sensación de que es una lesión que le va a costar, tal vez, algunos partidos”, comentó, sin descartar escenarios.

Finalmente, Milito cerró con un mensaje de mesura y enfoque colectivo. Reconoció el buen momento de Chivas, pero evitó triunfalismos, consciente de que el torneo apenas comienza. Para el entrenador, la clave será sostener la intensidad, corregir detalles y administrar cargas físicas para llegar fuertes a los tramos decisivos del campeonato.

