Gabriel Milito se mostró conforme y optimista luego del triunfo de Chivas sobre Puebla

La doble jornada ha sido vital para las aspiraciones de Chivas. Luego de un par de triunfos, el rebaño ya está en zona de repesca de la Liga MX. Siendo el caso, los de Verde Valle buscarán conseguir un cierre de torneo a la par de lo mostrado en los más recientes encuentros, así lo asegura su técnico, Gabriel Milito.

Ayer era muy difícil jugar el partido. No eran las mejores condiciones, pero teníamos que resolver el partido de todas maneras. Fuimos contundentes, el primer tiempo fue muy bueno. En el segundo sostuvimos muy bien el resultado, pero estuvimos fuertes, sólidos, con carácter en el campo. Podemos hacerlo mejor, hoy nos llevamos 3 puntos para Guadalajara. Pudimos ganar 2 partidos seguidos, que era muy importante para nosotros, mantuvimos el arco en 0 con buena solidez defensiva. Gabriel Milito

Chivas v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Sobre las rotaciones que realizó previo y durante el juego, Milito añadió:

Hoy terminamos una seguidilla de 5 partidos muy intensos. En un campo tan pesado, el esfuerzo aumenta y las sobrecargas aparecen. Por eso tuvimos que hacer cambios, a excepción del 'Cotorro'. Necesitábamos refrescar al equipo porque estos jugadores han hecho un esfuerzo muy grande. Sabíamos que nos gusta tener el control de la pelota, pero con las condiciones de la cancha, había que jugar un poco más directo, meter la pelota en su campo. Gabriel Milito

Gabriel concluye afirmando que el resto de los juegos del torneo regular, Chivas deberá jugarlos como si fuesen una final.

La contundencia en el futbol es muy importante y hoy lo fuimos. Quizá nos faltó a la buena defensa, concretar transiciones. Era un partido donde teníamos que ser muy pragmáticos y ganar. Necesitamos recuperar posiciones, necesitamos de los puntos ahora en esta recta final. El grupo lo tiene muy claro que todos los partidos que quedan, son finales. Gabriel Milito

