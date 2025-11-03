Gabriel Milito se muestra muy conforme con el gran partido de Chivas ante Pachuca

Chivas está a nada de conseguir el pase directo a la liguilla de la Liga MX. Los de Verde Valle firmaron un triunfo sobre Pachuca, marcador que es vital para que el rebaño llegue a la jornada final dependiendo de sí mismo. El técnico del equipo, Gabriel Milito, se dijo feliz por la noche firmada ante Tuzos.

El equipo lo hace lo propio y es fundamental, tenemos claro, en este tiempo juntos, cómo atacar y defender, con cuatro o cinco atrás, eso es trabajo y tiempo, en ese camino estamos, la recompensa de ganar es importante, contento por el rendimiento, queda un partido contra un gran rival, a ver si podemos hacerlo bien y asegurar la clasificación. Gabriel Milito

El técnico se tomó el tiempo de dar reconocimiento al trabajo de Armando González, quien se hizo presente con gol.

Celebro el gol de Hormiga, está pasando un momento de mucha contundencia no sólo marcando, también teniendo opciones de gol, el equipo lo ayuda con nivel futbolístico, había errado goles que no falla, pero bueno, tiene una gran mentalidad, esa mentalidad le permitió estar preparado, tiene una fortaleza mental, si otro delantero falla lo que falló se viene abajo, él, su mentalidad, es importante, sabe que las opciones la va a tener, las condiciones son respaldadas para hacer gol, lo quiero destacar, jugó gran partido, en labores defensivas, retener el balón, es buen partido. Gabriel Milito

Sobre la falta de minutos para Javier Hernández, el técnico afirmó que el veterano hoy cumple un ro diferente en el plantel.

Javier es un jugador con pocos minutos por distintos motivos, es nuestro capitán, pese a no jugar tanto, pero es un profesional intachable, una persona importante, qué mejor para hormiga tenerlo como referente, le va a dar mucho más de lo que puedo darle yo, es una parte importante, hay muchos que aportan más jugando, pero Javier aporta mucho sin jugar es un valor importante, su compañerismo, siempre intentar tener un buen funcionamiento, es un líder, se necesitan, con líderes positivos, es bueno al día a día, más allá de sus lesiones, se muestra de esa manera, lo transmite, buena energía, buena vibra, es algo muy importante. Gabriel Milito

