Gabriel Milito se muestra muy feliz luego de la paliza de Chivas contra el Puebla

Chivas se mantiene en un estado de forma espectacular. El Guadalajara aplastó al Puebla este fin de semana y salvo un desastre en las dos jornadas finales, cerrarán el torneo regular como líderes de la Liga MX.

A pesar de ello, Gabriel Milito no se pone límites. Pese al inminente liderato, el entrenador pide a sus jugadores ir a más y buscar nuevas metas en el camino.

"Hay que tener ambición, no tenemos límites y vamos por más" 😌



Gabriel Milito no quiere conformismo en sus Chivas de cara a la Liguilla de la Liga MX ❌https://t.co/poyGY2dAtN — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 20, 2026

Siempre se puede ir por algo más. Es importante el récord de puntos o de victorias en casa, porque refleja el esfuerzo de los jugadores. Pero seguimos en un proceso de construcción. Un equipo siempre debe tener ambición, siempre hay cosas para mejorar y no hay un límite, el límite lo pone uno. No me pongo techo. Gabriel Milito

Sobre la reciente sequía de gol de Armando González, el técnico afirmó que es parte de la normalidad de un chico de su edad.

Chivas v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

No pudo marcar hoy ni en el partido anterior, pero siempre tiene opciones. Seguimos contando con sus goles, el equipo los necesita. Está tranquilo, sería un problema si se pusiera nervioso. Es un goleador implacable y va a volver a marcar. Donde juegue, opciones va a tener y los goles llegarán. Gabriel Milito

Milito dejó abierta la posibilidad a tirar de rotaciones esta jornada doble con el fin de darle rodaje a la gente que se quedará con el equipo cuando el "Rebaño" tenga que liberar a sus seleccionados.

Es una posibilidad, lo era hoy también. Recién terminó el partido, tenemos una semana corta, debemos ir a Necaxa a hacer un gran juego y cerrar en casa para llegar con confianza a los playoffs. Todos son opciones. Queríamos que Óscar jugara hoy. Aún no hemos decidido qué pasará en los dos últimos partidos, pero necesitaba minutos. Es un gran arquero, una posición muy específica, y hoy tenemos un arquero extraordinario como Tala. Necesitamos que vaya jugando porque lo vamos a necesitar pronto. Gabriel Milito

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