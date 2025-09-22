Ganadores del Balón de Oro 2025: la lista completa

La ceremonia del Balón de Oro 2025 finalmente llegó para coronar a los mejores jugadores, clubes y entrenadores del fútbol.

Los mejores y más destacados nombres del deporte acuden al Théâtre du Châtelet para honrar a los ganadores de premios en múltiples categorías. El Balón de Oro podría ser el trofeo estrella de la ceremonia, pero hay muchos otros premios en juego, como el Trofeo Kopa , el Trofeo Yashin y otros.

Además, este es el primer año que las jugadoras recibirán múltiples honores y se entregarán los primeros trofeos Kopa y Yashin.

Aquí está la lista completa de ganadores de la ceremonia del Balón de Oro 2025.

30. Michael Olise (Francia, Bayern Múnich)

29. Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)

28. Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)

27. Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

26. Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

25. Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter de Milán)

24. Fabián Ruiz (España, París Saint-Germain)

23. Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

22. Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

21. Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

20. Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán)

19. João Neves (Portugal, París Saint-Germain)

18. Scott McTominay (Inglaterra, Napoli)

17. Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)

16. Vinicius Junior (Brasil, Real Madrid)

15. Viktor Gyökeres (Suecia, Arsenal)

14. Désiré Doué (Francia, PSG)

13. Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich)

12. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, PSG)

11. Pedri (España, FC Barcelona)

* Noticia en desarrollo

Ganadora del Balón de Oro Femenino 2025

30. Caroline Weir (Escocia, Real Madrid)

29. Steph Catley (Australia, Arsenal)

T-27. Frida Maanum (Noruega, Arsenal)

T-27. Clara Mateo (Francia, Paris FC)

26. Lindsey Horan Heaps (Estados Unidos, Lyon)

25. Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal)

24. Sofia Cantore (Italia, Washington Spirit)

23. Johanna Rytting Kaneryd (Suecia, Chelsea)

22. Esther Gonzalez (España, Gotham FC)

21. Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras)

20. Pernille Harder (Dinamarca, Bayern Munich)

19. Klara Bühl (Alemania, Bayern Munich)

18. Melchie Dumornay (Haití, Lyon)

17. Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)

16. Cristiana Girelli (Italia, Juventus)

15. Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)

14. Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

13. Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)

12. Marta (Brasil, Orlando Orgullo)

11. Claudia Pina (España, Barcelona)

* Noticia en desarrollo

Ganador del Trofeo Yashin Masculino 2025

Todavía no se conoce al ganador

Ganadora del Trofeo Yashin Femenino 2025

Todavía no se conoce la ganadora

Ganador del Trofeo Kopa Masculino 2025

Todavía no se conoce al ganador

Ganadora del Trofeo Kopa Femenino 2025

Todavía no se conoce la ganadora

Ganador del Trofeo Johan Cruyff Masculino 2025

Ganadora del Trofeo Johan Cruyff Femenino 2025

Ganador del Club Masculino del Año 2025

Ganadora del Club de Mujeres del Año 2025

Ganadores del Trofeo Gerd Müller 2025

Ganador del Premio Sócrates 2025