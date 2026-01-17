''Ganar partidos y no contar goles'', el objetivo de Endrick en su paso por el Olympique de Lyon

Endrick empezó con el pie derecho su etapa en el Olympique de Lyon. El delantero brasileño, cedido por el Real Madrid, marcó gol en su primer partido oficial con el club francés y fue decisivo en la clasificación en la Copa. Un arranque que refuerza la idea central de su llegada: competir, jugar y crecer dentro del campo.

Instalado ya en Lyon, el atacante destaca la rápida adaptación al vestidor y al entorno. El club le facilitó todo desde el primer día y eso se reflejó en su debut. El gol ante el Lille no solo significó confianza deportiva, también provocó una fuerte reacción desde Madrid. Endrick recibió una gran cantidad de mensajes de felicitación por parte de jugadores del Real Madrid, una muestra de respaldo que mantiene intacto su vínculo con el club blanco.

Su discurso, sin embargo, se aleja de las cifras individuales. Endrick insiste en que no llegó a Francia para contar goles, sino para ganar partidos y pelear por títulos. Marcar es parte de su función, pero también entiende el juego desde lo colectivo: asistir, generar ventajas y ayudar al equipo a competir mejor. Ese enfoque explica por qué ve esta cesión como una oportunidad clave, no como un paso atrás.

🗣️ Endrick, en una entrevista con @marca



🧠 "Vine al Olympique de Lyon para ganar títulos, no para contar cuántos goles llevo"



😅 "Estoy muy contento con el cariño de la gente del Madrid. Lo apoyarán en Champions, pero pueden ir con el OL en Europa League, ¿no?" pic.twitter.com/PbI8ZeJmRe — BeSoccer (@besoccer_ES) January 15, 2026

El rendimiento en Lyon también será determinante para su futuro con la selección brasileña. El delantero asume que nadie tiene un lugar asegurado y que cualquier convocatoria dependerá directamente de lo que haga semana a semana. El debut goleador fue un buen inicio, pero su objetivo es sostener el nivel.

En el plano táctico y físico, Endrick no percibe grandes diferencias entre la Ligue 1 y LaLiga. Considera que ambas exigen intensidad, preparación física, técnica y rapidez mental, y no ve la exigencia del fútbol francés como un obstáculo.

El presente inmediato lo pone otra vez a prueba. Este sábado, el Lyon se enfrentará al Stade Brestois 29 en la Ligue 1. El equipo marcha quinto en la tabla con 30 puntos tras 17 jornadas, en plena pelea por puestos europeos. Endrick quiere seguir sumando desde la cancha. Hoy, su foco está claro y tiene nombre propio: Lyon.

