Gavi apunta contra el Real Madrid por el caso Valverde vs Tchouaméni

Luego de la obtención de LaLiga con el FC Barceona, en una entrevista con Mundo Deportivo, el mediocampista culé, Gavi, opinó sobre el conflicto que involucró a Aurélien Tchouaméni y a Federico Valverde en el Real Madrid recientemente.

Según trascendió, los dos jugadores del conjunto merengue discutieron durante dos entrenamientos consecutivos y el segundo episodio terminó con una agresión física. Como consecuencia, el uruguayo recibió puntos de sutura en la cabeza y el club decidió multarlos a ambos con una cifra cercana al medio millón de euros.

Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

La postura de Gavi

Consultado sobre cómo deberían manejarse este tipo de situaciones dentro de un plantel profesional, Gavi remarcó que los cruces en los entrenamientos son habituales por la competitividad que existe en equipos de élite. Sin embargo, señaló un límite cuando la situación pasa de la discusión a la violencia.

“Siempre va a haber piques entrenando porque todos quieren competir y ganar. Eso es normal y hasta sano en cierto punto. Pero si realmente se llegó a las manos, creo que ahí el entrenador tendría que haber tomado otra decisión”, expresó el futbolista azulgrana.

Además, cuestionó la presencia de Tchouaméni en la convocatoria posterior al conflicto: “si fue verdad todo lo que se dijo, para mí se equivocaron al hacerlo jugar. Aunque tampoco conozco exactamente qué pasó”, agregó.

🚨 Gavi: “Tchouameni-Valverde? If you fight using your hands, in my view the coach should NOT let you play the next game”.



“If it’s true… in my opinion, it was a mistake to play (Tchouamény) in El Clásico. But I do not know what really happened”, told @mundodeportivo. pic.twitter.com/lR3BlSX4jk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2026

También habló de las críticas al Barcelona

En esa misma línea, Gavi también hizo referencia a las críticas que el conjunto culé suele recibir desde el entorno del Madrid debido a los éxitos recientes alcanzados y destacó especialmente el valor de los títulos obtenidos con una base importante de futbolistas formados en La Masia, sin realizar grandes inversiones en el mercado de pases.

“El mérito es enorme. Ganar dos Ligas consecutivas con muchos chicos surgidos del club y sin hacer demasiados fichajes tiene muchísimo valor”, señaló.

En ese sentido, el mediocampista dejó entrever que siente que muchas veces se intenta minimizar lo conseguido por el conjunto catalán. “Siempre habrá quienes quieran quitar mérito a lo que gana el Barça, pero eso no nos tiene que afectar”, concluyó.

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