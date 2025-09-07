El parón de selecciones no ha sentado bien en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. A la espera de retomar la competición el sábado 14 frente al Valencia, el FC Barcelona afronta con preocupación los problemas físicos de dos de sus piezas más importantes en la medular: Gavi y Frenkie de Jong.

Gavi, sin plazos claros

RCD Mallorca v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El centrocampista andaluz no viajó con España por molestias en la rodilla derecha, la misma en la que sufrió la grave lesión de ligamento cruzado la temporada pasada. Aunque no se trata de una recaída, el cuerpo técnico ha optado por la cautela. Gavi se perdió ya el último choque liguero en Vallecas y está descartado para el duelo frente al Valencia. Nadie en el club quiere arriesgar su recuperación.

De Jong, otro contratiempo

Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

El otro susto llegó desde Países Bajos. Frenkie de Jong abandonó la concentración neerlandesa tras sufrir molestias musculares en la zona del glúteo. En principio, no se trata de una lesión grave, pero sí lo suficiente para que sea duda de cara al regreso liguero. En un momento en que el Barça necesita sumar de tres en tres para no perder la estela del Real Madrid, la posible baja simultánea de Gavi y Frenkie obliga a Hansi Flick a replantear su plan de juego.

Casadó, la alternativa

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En este contexto, emerge con fuerza el nombre de Marc Casadó. El canterano, que estuvo en la rampa de salida durante el verano con ofertas cercanas a los 30 millones de euros, decidió quedarse con la firme voluntad de triunfar en el Barça. Flick ya había anticipado que quería contar con todos los centrocampistas precisamente para afrontar escenarios de lesiones como el actual.

Casadó ya tuvo minutos como titular en la segunda jornada ante el Levante. Aunque fue sustituido al descanso con el marcador adverso, el técnico valoró su desempeño y lo mantiene como opción fiable. Su rigor táctico, capacidad de equilibrio y carácter competitivo encajan con lo que demanda Flick para sostener al equipo en un tramo de calendario que se avecina exigente.

Un calendario apretado

A la duda de Gavi y Frenkie se suma que Marc Bernal, recién recuperado tras un año fuera de los terrenos de juego, aún no está preparado para soportar grandes cargas de minutos. Con la Champions a la vuelta de la esquina, Flick sabe que necesita tener a toda la plantilla enchufada y que la aparición de Casadó podría convertirse en una solución estratégica en las próximas semanas.

Entre la preocupación y la oportunidad

El Barça afronta así el regreso de la Liga con un doble sentimiento: la preocupación por las ausencias de dos de sus titulares indiscutibles y la oportunidad de dar protagonismo a un canterano que ya sabe lo que es responder en escenarios de emergencia. Para Casadó, el partido ante el Valencia puede ser la ocasión perfecta para reivindicarse.