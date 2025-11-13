Georgia vs España: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La selección de España tiene una cita con la historia este sábado 15 de noviembre ya que enfrenta a su similar de Georgia en la Jornada 5 de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y ahí buscará afianzar su boleto a dicha competición.

Los españoles llegan a este partido como favoritos luego de estar invictos con cuatro triunfos en el Grupo E de esta eliminatoria, mientras que los georgianos buscarán un auténtico milagro para buscar un boleto a Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

De hecho, estos equipos ya se vieron las caras en la primera ronda de enfrentamientos y ahí La Roja se llevó los tres puntos en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche, esto gracias a los goles sin respuesta de Yéremi Pino y Mikel Oyarzabal.

👥 Estos son los 26 nombres para los partidos ante Georgia y Turquía que nos pueden clasificar para el próximo Mundial.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/QM4WvP5zwC — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 7, 2025

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Georgia vs España?

Ciudad: Tbilisi, Georgia

Fecha: sábado 15 de noviembre

Horario: 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España)

Estadio: Boris Paichadze Dinamo Arena

¿Cómo se podrá ver el Georgia vs España en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Sin transmisión por TV fuboTV México Sky Sports Sky+ España TVE la 1 fuboTV y RTVE Play

Últimos cinco partidos de Georgia

Rival Resultado Competición Turquía 4-1 D Eliminatorias UEFA España 2-0 D Eliminatorias UEFA Bulgaria 3-0 V Eliminatorias UEFA Turquía 2-3 D Eliminatorias UEFA Cabo Verde 1-1 E Amistoso

Últimos cinco partidos de España

Rival Resultado Competición Bulgaria 4-0 V Eliminatorias UEFA Georgia 2-0 V Eliminatorias UEFA Turquía 0-6 V Eliminatorias UEFA Bulgaria 0-3 V Eliminatorias UEFA Portugal 2-2 (5-2 p) D UEFA Nations League

Últimas noticias de Georgia

La selección de Georgia buscará un auténtico milagro en esta Fecha FIFA y es que apenas suman tres unidades mismas que los tienen en el tercer lugar del Grupo E, por lo que contra España y Bulgaría tienen que ganar y de paso golear a la espera de los resultados de los turcos para ver si pueden llegaa a la repesca.

Últimas noticias de España

Jugadores como Dani Carvajal, Pedri y Le Normand no fueron convocados, esto debido a que atraviesan por un proceso en el que están recuperándose de sus respectivas lesiones.

La polémica nuevamente viene marcada por Lamine Yamal. El jugador tuvo que ser desconvocado tras someterse a un tratamiento debido a los problemas d epubalgia que arrastra esta temporada.

Posibles alineaciones

Georgia

Portero: Georgi Mamardashvili

Defensas: Otar Kakabadze, Luka Lochoshvili, Saba Goglichidze, Giorgi Gocholeishvili

Centrocampistas: Otar kiteishvili, Anzor Mekvashvili, Giorgi Kochorashvili

Delanteros: Zuriko Davitashvili, Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze

España

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Centrocampistas: Mikel Merino, Martín Zubimendi, Fermín López

Delanteros: Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias

Pronóstico SI

La Roja lidera su sector con 12 puntos, nueve por encima de los georgianos, quienes prácticamente están fuera de la próxima justa mundialista, es así que todo apunta a que los hoy mandamases se lleven el triunfo y las tres unidades.

Georgia 0-2 España

