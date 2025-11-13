Georgia vs España: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La selección de España tiene una cita con la historia este sábado 15 de noviembre ya que enfrenta a su similar de Georgia en la Jornada 5 de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y ahí buscará afianzar su boleto a dicha competición.
Los españoles llegan a este partido como favoritos luego de estar invictos con cuatro triunfos en el Grupo E de esta eliminatoria, mientras que los georgianos buscarán un auténtico milagro para buscar un boleto a Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.
De hecho, estos equipos ya se vieron las caras en la primera ronda de enfrentamientos y ahí La Roja se llevó los tres puntos en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche, esto gracias a los goles sin respuesta de Yéremi Pino y Mikel Oyarzabal.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Georgia vs España?
Ciudad: Tbilisi, Georgia
Fecha: sábado 15 de noviembre
Horario: 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España)
Estadio: Boris Paichadze Dinamo Arena
¿Cómo se podrá ver el Georgia vs España en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Sin transmisión por TV
fuboTV
México
Sky Sports
Sky+
España
TVE la 1
fuboTV y RTVE Play
Últimos cinco partidos de Georgia
Rival
Resultado
Competición
Turquía
4-1 D
Eliminatorias UEFA
España
2-0 D
Eliminatorias UEFA
Bulgaria
3-0 V
Eliminatorias UEFA
Turquía
2-3 D
Eliminatorias UEFA
Cabo Verde
1-1 E
Amistoso
Últimos cinco partidos de España
Rival
Resultado
Competición
Bulgaria
4-0 V
Eliminatorias UEFA
Georgia
2-0 V
Eliminatorias UEFA
Turquía
0-6 V
Eliminatorias UEFA
Bulgaria
0-3 V
Eliminatorias UEFA
Portugal
2-2 (5-2 p) D
UEFA Nations League
Últimas noticias de Georgia
La selección de Georgia buscará un auténtico milagro en esta Fecha FIFA y es que apenas suman tres unidades mismas que los tienen en el tercer lugar del Grupo E, por lo que contra España y Bulgaría tienen que ganar y de paso golear a la espera de los resultados de los turcos para ver si pueden llegaa a la repesca.
Últimas noticias de España
Jugadores como Dani Carvajal, Pedri y Le Normand no fueron convocados, esto debido a que atraviesan por un proceso en el que están recuperándose de sus respectivas lesiones.
La polémica nuevamente viene marcada por Lamine Yamal. El jugador tuvo que ser desconvocado tras someterse a un tratamiento debido a los problemas d epubalgia que arrastra esta temporada.
Posibles alineaciones
Georgia
Portero: Georgi Mamardashvili
Defensas: Otar Kakabadze, Luka Lochoshvili, Saba Goglichidze, Giorgi Gocholeishvili
Centrocampistas: Otar kiteishvili, Anzor Mekvashvili, Giorgi Kochorashvili
Delanteros: Zuriko Davitashvili, Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze
España
Portero: Unai Simón
Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella
Centrocampistas: Mikel Merino, Martín Zubimendi, Fermín López
Delanteros: Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias
Pronóstico SI
La Roja lidera su sector con 12 puntos, nueve por encima de los georgianos, quienes prácticamente están fuera de la próxima justa mundialista, es así que todo apunta a que los hoy mandamases se lleven el triunfo y las tres unidades.
Georgia 0-2 España
MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.