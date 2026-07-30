Gerónimo Rulli se encuentra en la mira del Manchester City

El Manchester City tiene cubierta su portería a futuro bajo la guardia del guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, sin embargo, con la inminente partida de James Trafford al Leeds United a cambio de 40 millones de euros, la entidad del Etihad Stadium han puesto sus ojos en el portero argentino Gerónimo Rulli de 34 años, titular del Olympique de Marsella y suplente de Emiliano Martínez en la selección de Argentina.

De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano, quieren fichar al internacional para ser el suplente de Donnarumma. El cancerbero ve conveniente esta oportunidad y desea poder marcharse, mientras tanto, el cuadro francés ya está al tanto de la situación y espera poder encontrar solución al quedarse sin su arquero titular.

🚨🩵 EXCLUSIVE: Manchester City want Geronimo Rulli as new backup goalkeeper to replace James Trafford.



Argentinian GK understood to be keen on the move; Olympique Marseille aware of interest, #MCFC on it. pic.twitter.com/BuhN6xOX7x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

Rulli busca dar un salto más en su carrera

Rulli arribó a Europa en 2014 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

El portero campeón del mundo en Qatar 2022 pasa por un gran momento en su etapa en Marsella, pero en Inglaterra su participación estaría enfocada principalmente en las copas nacionales de Inglaterra, como la FA Cup y la Carabao Cup, o si requiere cubrir ausencias por lesiones, descanso u sanciones de Donnarumma aunque también aportaría experiencia dentro de un equipo que compite por todos los trofeos.

Además, de poder jugar en la Premier League y Champions League, representando a uno de los clubes más fuertes y poderosos del mundo.

El canterano de Estudiantes de La Plata cuenta con una larga trayectoria en Europa, ha pasado por LaLiga con la Real Sociedad y Villarreal, además de haber jugado en Países Bajos con el Ajax, entre otros, además de conquistar la Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2024 con la Albiceleste.

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