Getafe vs Real Madrid: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

Luego del parón por la Fecha FIFA, que sirvió para conocer a más invitados al Mundial 2026, LaLiga retoma sus acciones este fin de semana. En el caso del Real Madrid, le toca salir de vista para enfrentar al Getafe en el Coliseum, este domingo 19 de octubre, con el firme objetivo de sacar la victoria para mantenerse como el puntero del campeonato.



Los Azulones vienen de caer 2-1 como visitantes frente al Osasuna, pues a pesar de que Borja Mayoral los adelantó al minuto 23, los de Pamplona remontaron para dejar al equipo madrileño con once puntos en el onceavo lugar de la tabla.



Con respecto a los merengues, llegan de haber superado 3-1 al Villarreal, con un doblete del brasileño Vinicius Júnior y un tanto del francés Kylian Mbappé, que los dejó en lo más alto con 21 unidades, recordando que hasta ahora, el equipo de Xabi Alonso sólo ha perdido una vez.



Justo la última vez que los dos clubes se enfrentaron fue en el Coliseum, los blancos sacaron los tres puntos al imponerse por la mínima del turco Arda Güller. De hecho, los últimos cinco choques, todos han sido para el Real Madrid, lo que pone en una difícil situación al Getafe.



Se debe tomar en cuenta que en la Casa Blanca están lesionados el francés Ferland Mendy, el alemán Antonio Rüdiger, el inglés Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Dani Carvajal, esperando que puedan volver lo más pronto posible. Del mismo modo, Mbappé y el argentino Franco Mastantuono están en duda tras haber presentado molestias físicas con sus respectivas selecciones, ya que prefieren guardarlos para El Clásico.

Momios del partido del Getafe vs Real Madrid

Getafe: +830

Empate: +396

Real Madrid: -227

Las casas de apuestas hoy ponen a los merengues como favoritos para llevarse los tres puntos, existiendo una abismal diferencia entre el triunfo de los locales. Mucho se debe a que los Azulones llevan más de cuatro partidos sin poder vencer a los blancos.

Getafe CF v Real Madrid CF - La Liga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

Probabilidades de victoria (Estimadas)

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Getafe: 14.7%

Empate: 21.1%

Real Madrid: 64.2%

Queda claro que los de Xabi Alonso son grandes favoritos. Difícilmente podremos ver a los de casa darle una alegría a su afición.

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Doble Oportunidad

Getafe o Empate: +195

Getafe o Real Madrid: -589

Real Madrid o empate: -1250

¿Ambos equipos anotan?

Sí: +125

No: -167

Total de goles

Más de 2.5 goles: -104

Menos de 2.5 goles: -115

Muy probablemente veamos más de dos goles en este cotejo, sobre todo por el paso goleador que el Real Madrid suele tener ante sus rivales.

Real Madrid v Villarreal - La Liga | Anadolu/GettyImages

Total de tarjetas

Más de 4.5: -154

Menos de 4.5: +110

Pronóstico del partido del Getafe vs Real Madrid

Posiblemente el cuadro de Jose Bordalás no podrá hacer daño a los blancos, así que no veremos ser superada la valla del belga Thibaut Courtois, aunque los Azulones si están en peligro de sufrir.



Pronóstico: Getafe 0-2 Real Madrid