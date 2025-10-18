Getafe vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Getafe recibe al Real Madrid en la Jornada 9 de LaLiga, el conjunto merengue marcha como líder de la tabla general con siete triunfos y solo una derrota en la campaña con lo que suman 21 puntos.
Por su cuenta, el cuadro azulón es onceavo de la clasificación con 11 unidades, producto de tres victorias, dos empates y tres derrotas. Y para su mala fortuna, tienen cuatro partidos en fila sin conocer el triunfo.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Getafe vs Real Madrid?
- Ciudad: Madrid
- Fecha: domingo 19 de octubre
- Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Coliseum
¿Cómo se podrá ver el Getafe vs Real Madrid en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes
ESPN Select, fuboTV y ESPN App
México
Sky Sports Mexico
Sky+
España
LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD
Movistar+, Amazon Prime Video, M+. Movistar Plus+
Últimos cinco partidos de Getafe
Rival
Resultado
Competiciónj
Osasuna
2-1 D
LaLiga
Levante
1-1 E
LaLiga
Alavés
1-1 E
LaLiga
Barcelona
3-0 D
LaLiga
Real Oviedo
2-0 V
LaLiga
Últimos cinco partidos de Real Madrid
Rival
Resultado
Competiciónj
Villarreal
3-1 V
LaLiga
Kairat
0-5 V
Champions League
Atlético de Madrid
5-2 D
LaLiga
Levante
1-4 V
LaLiga
Espanyol
2-0 V
LaLiga
Últimas noticias de Getafe
El cuadro azulón se prepara para medirse al cuadro merengue, el equipo local tendrá de vuelta a sus seleccionados Mario Martín y Adrían Liso con la Sub-21 y Sub-20, respectivamente.
Últimas noticias de Real Madrid
Huijsen, Arda Güler y Mastantuono se encuentran entre los finalistas al Premio Golden Boy 2025, que entrega Tuttosport al futbolista más destacado inscrito en un club europeo y nacido a partir del 1 de enero de 2005. Los tres jugadores del Real Madrid forman parte de la lista de 25 candidatos para ganar el premio,
Posibles alineaciones
Getafe
Portero: David Soria.
Defensas: Kiko Femenía, Domingos Duarte, Abqar, Diego Rico.
Centrocampistas: Juan Iglesias, Arambarri, Milla, Mario Martín.
Delanteros: Alex Sancris y Borja Mayoral.
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois.
Defensas: Federico Valverde, Édar Militao, Raúl Asensio y Álvaro Carreras.
Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni; Dani Ceballos, Jude Bellingham.
Delanteros: Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.
Pronóstico SI
Getafe 1-3 Real Madrid.
