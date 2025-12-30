Cruz Azul enfrenta un escenario incómodo con Giorgos Giakoumakis, quien se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para la directiva. El delantero griego frenó una operación que parecía encaminada y obligó al club mexicano a replantear su estrategia en pleno mercado.

La intención de Cruz Azul era clara: acelerar la salida del atacante para liberar una plaza y obtener recursos que facilitaran nuevos movimientos. Sin embargo, los planes se detuvieron cuando el propio jugador decidió rechazar un cambio que ya contaba con una oferta económica importante sobre la mesa.

🚨Giakoumakis no aceptó ir a Brasil y su pase a Atlético Mineiro se cayó.

El club interesado fue Atlético Mineiro, que presentó una propuesta cercana a los 6.5 millones de dólares por el delantero. La cifra resultaba atractiva para Cruz Azul, que veía con buenos ojos cerrar la operación de manera inmediata y sin mayores complicaciones.

No obstante, Giakoumakis fue tajante. El futbolista no aceptó mudarse al fútbol brasileño, pese a las condiciones deportivas y económicas planteadas. Su negativa sorprendió al entorno celeste, que confiaba en que la oferta permitiría destrabar una situación que lleva meses sin resolverse del todo.

Ante el rechazo, el griego optó por mantenerse en Europa y continuar su etapa actual con el PAOK. Ahí seguirá compitiendo en el corto plazo, priorizando estabilidad deportiva y personal, una postura que pesa más que cualquier propuesta económica en este momento de su carrera.

La cesión de Giakoumakis finalizará en verano, y será entonces cuando Cruz Azul deba sentarse nuevamente a revalorar su futuro. La directiva entiende que el tiempo juega un papel clave y que, mientras tanto, el margen de maniobra se reduce.

Este escenario obliga al club a mantener paciencia y cautela. Cruz Azul no descarta nuevas alternativas, pero sabe que cualquier movimiento dependerá, en buena medida, de la disposición del jugador, quien ha dejado claro que no aceptará cualquier destino solo por acelerar una salida.