Gianni Infantino da marcha atrás: la FIFA cancela el proyecto FIFA Forward Enterprise tras las críticas

El boicot propuesto por la UEFA, el apoyo de la CONCACAF y el contundente mensaje de la CONMEBOL, provocaron que la FIFA diera marcha atrás al proyecto FIFA Forward Enterprise, propuesto por Gianni Infantino, a quien no le quedó de otra más que claudicar y aceptar que la idea no era lo mejor para la industria... por el momento.

En las últimas horas, el mandamás de la FIFA transmitió el mensaje que el mundo del fútbol necesitaba escuchar, que el proyecto no se llevaría a cabo, y, por lo tanto, tal como lo dijo Diego Armando Maradona en su icónico discurso: ''la pelota no se mancha''.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Gianni Infantino has been forced to withdraw the World Cup sell-off plan. pic.twitter.com/LUFq6SFTfu — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 31, 2026

Esto fue lo que dijo Gianni Infantino:

El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte en todo el mundo, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios.



Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar.



Nuestro propósito ha sido siempre —y seguirá siéndolo— unir y mejorar. Como resultado, esta propuesta no avanzará. De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo.