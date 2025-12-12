Gignac repite como titular en el Tigres vs Toluca

En cuestión de minutos arrancará el partido de ida por la gran final del campeonato mexicano entre Tigres UANL y Toluca, una serie que promete tensión desde el primer silbatazo. Los primeros 90 minutos se disputarán en la cancha del Volcán, territorio donde Guido Pizarro entiende que no hay espacio para especular: necesita golpear primero y viajar al Estado de México con una ventaja que le permita manejar la vuelta con mayor control.

Es por eso que el técnico argentino ha decidido apostar por la experiencia en su máxima expresión. André-Pierre Gignac, el ícono ofensivo del club, arrancará como titular en un partido que podría marcar su última aparición como futbolista profesional en el Volcán. Su presencia no solo aporta jerarquía, también ordena al resto del ataque y define la identidad ofensiva del equipo.

Alineación de Tigres UANL para enfrentar a Toluca en la final de ida del Apertura 2025

Portero: Nahuel Guzmán



Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Jesús Angulo, Marco Farfán



Mediocampistas: Rómulo Zwarg, Fernando Gorriarán



Volantes ofensivos: Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa



Delantero: André-Pierre Gignac

El gran ausente de la noche es Ozziel Herrera, quien quedó fuera de la convocatoria debido a una molestia en la pierna derecha. Cuerpo técnico y jugador acordaron que lo mejor era reservarlo para el duelo del domingo, donde se espera que esté al cien por ciento para el cierre en el estadio Nemesio Díez.

Por precaución y observación debido a una molestia en la pierna derecha, Ozziel Herrera se pierde la ida de la Final. pic.twitter.com/oTtaHm3lim — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) December 11, 2025

Pese a la baja, Tigres cuenta con variantes ofensivas capaces de cambiar un partido cerrado. Uriel Antuna ofrece desequilibrio por las bandas, Nicolás Ibáñez aporta remate dentro del área, Marcelo Flores suma creatividad entre líneas y Juan Pablo Vigón mantiene su particular relación con el gol, aun desempeñándose como mediocampista. La mesa está puesta para una final que exige precisión, carácter y sangre fría. Tigres sabe que el margen es mínimo y que esta noche debe tomar la iniciativa.

