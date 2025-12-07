Gignac será titular en el Tigres vs Cruz Azul

El partido de vuelta por las semifinales del torneo de Apertura 2025 entre Tigres y Cruz Azul está programado para iniciar después de las 21:00 horas, una cita nocturna que mantiene en vilo a los aficionados. Sin embargo, incluso antes de que ruede el balón en el Volcán, ya circulan noticias de peso sobre la alineación que mandará a la cancha Guido Pizarro. La atención se centra en la elección de su 11 titular, decisión que podría definir no solo el rumbo del partido, sino también el cierre deportivo del año para la institución felina.

La sorpresa, aunque quizás no tanto para quienes conocen la mentalidad competitiva del jugador, es el regreso a la titularidad de André-Pierre Gignac. El goleador histórico no arrancó en el partido de ida frente a la Máquina Celeste, situación que generó debates entre la afición, pero no apagó su determinación. De acuerdo con fuentes cercanas al entorno del francés, Pizarro lo mandará de inicio esta noche. La decisión promete levantar comentarios encontrados entre los seguidores de la U de Nuevo León, que saben que Gignac vive cada eliminatoria como si fuera la última y cuyo impacto emocional trasciende cualquier registro estadístico.

En uno de sus últimos bailes! André-Pierre Gignac sale como titular hoy a la cancha más pasional del país! 🥺🙏🏾 pic.twitter.com/3BvUnCBfgH — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) December 6, 2025

El estratega argentino apuesta por la experiencia en un partido que exige cabeza fría y contundencia en momentos clave. Tigres llega con un empate valioso obtenido en la ida, un resultado que, según el reglamento vigente, le permite avanzar a la gran final con otro empate global gracias a su mejor posición en la tabla general. Este escenario obliga al Cruz Azul a ir al frente desde los primeros minutos y, al mismo tiempo, abre la puerta para que los felinos jueguen con la presión del rival a su favor.

El ambiente previo refleja la magnitud del duelo: el estadio será una caldera, la expectativa está por los cielos y la presencia de Gignac como titular añade un ingrediente dramático que siempre distingue a las noches importantes en San Nicolás. Con la posibilidad de disputar un nuevo título de Liga MX, Tigres sabe que no hay margen de error. La pelota, como siempre, tendrá la última palabra.

