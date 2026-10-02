Gilberto Mora avanza en su recuperación con el objetivo de estar en el juego ante Estados Unidos

La selección mexicana recibió buenas noticias de cara al compromiso de este sábado frente a Estados Unidos. Gilberto Mora, quien durante los últimos días había generado preocupación por un problema en el tobillo, evoluciona y existen altas posibilidades de que pueda estar disponible para el encuentro.

El media punta de 17 años encendió las alarmas dentro de la concentración mexicana después de resentirse del tobillo durante los trabajos posteriores al partido frente a Perú. La molestia provocó que su condición física quedara bajo observación, especialmente ante la cercanía de un cotejo clave de esta fecha FIFA.

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Gilberto Mora estaría disponible para el encuentro de México vs Estados Unidos 👏



El joven de 17 años entrenó con normalidad este jueves y su lesión no es nada grave 😎#CentralFOX pic.twitter.com/4Rc75xW3nb — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 1, 2026

Sin embargo, el panorama alrededor del futbolista mejoró considerablemente durante la jornada del jueves. Mora pudo entrenar con normalidad junto al resto de sus compañeros, una señal positiva respecto a la evolución de su malestar y que incrementa el optimismo dentro del cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez.

Por ahora, se espera que el '10' pueda formar parte del compromiso frente a Estados Unidos. Su participación representaría una alternativa importante para el entrenador mexicano, pues está claro que Márquez no tiene dentro de su nómina otro hombre con tales condiciones de juego.

Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Pese a su evolución favorable, el cuerpo técnico mexicano pretende manejar la situación con calma y evitar cualquier riesgo innecesario. Mora continuará siendo evaluado durante las horas previas al encuentro, mientras el área médica y Rafael Márquez analizarán su respuesta física después de haber retomado los entrenamientos.

La decisión definitiva, por lo tanto, no llegará hasta prácticamente el último momento. Rafael Márquez será quien decida minutos antes del partido si Mora está al cien por ciento para ser titular o prefiere dejarle en el banco y activarle solo en caso de emergencia.

México llegará así al encuentro del sábado con mayor optimismo respecto al estado de una de sus jóvnes figuras. Quien más allá de su corta edad, puede ser considerado incluso ya el futbolista más relevante del fútbol nacional.

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