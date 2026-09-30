Gilberto Mora enciende las alarmas dentro de la selección mexicana
Gilberto Mora encendió las alarmas dentro de la selección mexicana previo al encuentro frente a Estados Unidos. El creador de juego presentó nuevamente molestias en el tobillo después del compromiso ante Perú y su disponibilidad para uno de los partidos más importantes de esta fecha FIFA se mantiene, por ahora, en duda.
La molestia apareció durante el entrenamiento posterior al encuntro frente al combinado peruano. Mora no tuvo participación durante aquel partido, por lo que su problema físico no se produjo durante la actividad competitiva. Fue durante la práctica cuando el futbolista volvió a resentirse del tobillo y tuvo que ser valorado por el cuerpo médico.
Ante esta situación, la selección mexicana decidió someter al jugador a estudios médicos para conocer con precisión el alcance de la lesión. Mora será evaluado mediante una resonancia y otras pruebas que permitan determinar si existe algún daño grave o la posibilidad del mismo.
Por ahora, el cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez se mantiene a la espera de los resultados. La intención es conocer primero el diagnóstico definitivo antes de tomar cualquier determinación respecto a su posible participación el próximo fin de semana.
La situación cobra especial relevancia debido a que el siguiente compromiso será ante Estados Unidos, uno de los principales rivales de México en la región. La presencia de Mora permanece en riesgo y su evolución durante las próximas horas será determinante para conocer si podrá incorporarse con normalidad al trabajo del grupo.
Márquez decidió sentar a Mora ante Perú con el fin de tenerle al cien por ciento el próximo fin de semana. Para la mala fortuna del jugador y el cuerpo técnico, sobre la marcha Gilberto encontró tal afectación en el tobillo.
México no pretende apresurar su recuperación ni asumir riesgos innecesarios antes de conocer los resultados de los estudios. La decisión definitiva sobre Gilberto Mora se tomará previo al encuentro ante Estados Unidos, considerando tanto el diagnóstico médico como sus sensaciones físicas y su respuesta al trabajo que pueda realizar en las próximas sesiones.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.