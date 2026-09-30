Gilberto Mora enciende las alarmas dentro de la selección mexicana

Gilberto Mora encendió las alarmas dentro de la selección mexicana previo al encuentro frente a Estados Unidos. El creador de juego presentó nuevamente molestias en el tobillo después del compromiso ante Perú y su disponibilidad para uno de los partidos más importantes de esta fecha FIFA se mantiene, por ahora, en duda.

La molestia apareció durante el entrenamiento posterior al encuntro frente al combinado peruano. Mora no tuvo participación durante aquel partido, por lo que su problema físico no se produjo durante la actividad competitiva. Fue durante la práctica cuando el futbolista volvió a resentirse del tobillo y tuvo que ser valorado por el cuerpo médico.

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🚨GIL MORA, DUDA VS USA 🇺🇸🚨



El 10 del Tri se resintió del tobillo en el entrenamiento posterior al partido ante Perú.



Hoy fue llevado a una clínica para realizarse una resonancia y conocer la gravedad de la lesión.



Su participación ante Estados Unidos está en… pic.twitter.com/X4jsvc8eWg — Gibrán Araige (@GibranAraige) September 30, 2026

Ante esta situación, la selección mexicana decidió someter al jugador a estudios médicos para conocer con precisión el alcance de la lesión. Mora será evaluado mediante una resonancia y otras pruebas que permitan determinar si existe algún daño grave o la posibilidad del mismo.

Por ahora, el cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez se mantiene a la espera de los resultados. La intención es conocer primero el diagnóstico definitivo antes de tomar cualquier determinación respecto a su posible participación el próximo fin de semana.

Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

La situación cobra especial relevancia debido a que el siguiente compromiso será ante Estados Unidos, uno de los principales rivales de México en la región. La presencia de Mora permanece en riesgo y su evolución durante las próximas horas será determinante para conocer si podrá incorporarse con normalidad al trabajo del grupo.

Márquez decidió sentar a Mora ante Perú con el fin de tenerle al cien por ciento el próximo fin de semana. Para la mala fortuna del jugador y el cuerpo técnico, sobre la marcha Gilberto encontró tal afectación en el tobillo.

México no pretende apresurar su recuperación ni asumir riesgos innecesarios antes de conocer los resultados de los estudios. La decisión definitiva sobre Gilberto Mora se tomará previo al encuentro ante Estados Unidos, considerando tanto el diagnóstico médico como sus sensaciones físicas y su respuesta al trabajo que pueda realizar en las próximas sesiones.