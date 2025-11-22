La continuidad de Vinicius Jr. en el Real Madrid estaba más en duda que nunca en las últimas semanas, con un salario exorbitante solicitado por el brasileño, la negativa de la directiva Merengue y el choque con Xabi Alonso en pleno Clásico frente al FC Barcelona.

En las últimas horas Vini incluso había sacado al Real Madrid de su biografía de Instagram, dando a entender que ya no pertenecía, o que estaba próximo a dejar de pertenecer, a la Casa Blanca.

Para la sorpresa de todos, el Diario AS informó que las conversaciones entre el entorno del futbolista y la directiva han mejorado notablemente y que, ahora, la continuidad de Vinicius en el Madrid no es ninguna utopía. "Los dirigentes del Real Madrid consideran a Vinicius patrimonio del club, aunque saben que ningún futbolista está sobre el escudo", reportó el tradicional medio español.

Brazil v Tunisia - International Friendly | Jean Catuffe/GettyImages

Según informó el Diario Sport en su momento, Vinicius pretende ganar lo mismo que Kylian Mbappé. Esto se traduce en una aplastante cifra de €600.000 a la semana. La directiva del Merengue no aceptó esta solicitud y esto parecía el fin de la historia, aunque ahora podrían afinar los números para que permanezca en la capital española.

En lo que va de la temporada jugó 16 partidos y anotó solo cinco goles, todos ellos por LaLiga ante rivales como el Real Oviedo, el RCD Mallorca, el Levante y el Villarreal. Con la camiseta del gigante de la capital española, el delantero formado en el Flamengo lleva disputados 338 partidos y 111 goles marcados.

Con la selección de Brasil, empezando a palpitar lo que será su aparición en la Copa del Mundo 2026 de la mano de Carlo Ancelotti, lleva jugados 45 partidos con ocho goles, sin títulos en su haber y con una final perdida de Copa América contra Argentina en 2021.