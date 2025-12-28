Globe Soccer Awards: qué son, cómo funcionan y quiénes ganaron en 2025

Estos premios, también llamados Dubai D’Or, son entregados a final de cada año por la organizadora, Globe Soccer, en conjunto con la Asociación de Clubes Europeos y la Asociación Europea de Agentes de Jugadores.

A diferencia de otros reconocimientos, en este caso se premia a todos los protagonistas del deporte, desde jugadores, técnicos, influencers e incluso los agentes de los futbolistas.

A diferencia del Balón de Oro, entregado por France Football, los criterios de selección pasan por la participación de los aficionados, un comité de periodistas, agentes y un jurado de profesionales ligados a este deporte.

Estos premios fueron creados en 2010 y aunque todavía no han logrado pelear por el interés que genera el Balón de Oro, van bien encaminados a pelear por más reconocimiento en el futuro.

🌟 Earlier today, football royalty made their entrance at the BEYOND Developments GLOBE SOCCER Awards. 🏆



Elegance, anticipation and star power filled the air.



Who was your favourite arrival? ✨#BEYONDDevelopments #Beyond #SaltanatDiamondJewellery #globesoccer pic.twitter.com/s21Z5ETpGJ — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 28, 2025

Cristiano Ronaldo fue el primer ganador de este premio en el 2011, después de una temporada de ensueño con el Real Madrid. De hecho el portugués, que milita en Arabia Saudita con el Al Nassr, es el jugador que más ha ganado este premio.

La ceremonia de estos premios se hacen todos los 28 de diciembre y es un galardón que se enfoca en premiar a lo mejor del año calendario, a diferencia de otras galas que se hacen a mediados de año.

Los Globe Soccer Awards junto con el premio The Best y el Balón de Oro son los galardones más importantes a nivel mundial. En 2012, la organización le dio el premio al Jugador del Siglo XX a Diego Maradona, en lo que representó una gala muy sentida y emotiva para los argentinos.

¿Cuáles fueron los ganadores de la edición 2025 de los Globe Soccer Awards?

Ousmane Dembélé, estrella del PSG, volvió a dominar con su condecoración como el Mejor Jugador Masculino 2025, después de su notable actuación para que el conjunto dirigido por Luis Enrique levantara por primera vez en su historia la UEFA Champions League. En el renglón femenino, la estrella del FC Barcelona, Aitana Bonmatí, también repitió como ganadora del Balón de Oro y del Globe Soccer Award, tal y como sucedió con el jugador francés.

Ousmane Dembélé est élu Meilleur Joueur lors des Globe Soccer Awards !

Félicitations @dembouz ! 👏@Globe_Soccer pic.twitter.com/ak05awT32U — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 28, 2025

A continuación, todos los ganadores de la gala 2025:

-Ganador al Mejor jugador masculino: Ousmane Dembélé (PSG)

-Ganadora al Mejor jugadora femenina: Aitana Bonmatí (Barcelona)

-Ganador al Mejor club masculino: PSG

-Ganador al Mejor club femenino: Barcelona

-Ganador al Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG)

-Ganador al Mejor centrocampista: Vitinha (PSG)

-Ganador al Mejor delantero: Lamine Yamal (Barcelona)

-Ganador al Jugador emergente: Désiré Doudé (PSG)

-Ganador al Mejor agente: Jorge Mendes

-Ganador al Mejor director deportivo: Luis Campos (PSG)

-Ganador al Mejor presidente deportivo: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)

-Ganador al Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo

-Ganador al Mejor creador de contenido: Bilal Halal

-Ganador a la Mejor Academia: Right to Dream

-Ganador a Trayectoria profesional: Hidetoshi Nakata y Andrés Iniesta

-Ganador al Mejor branding: Los Angeles Football Club

-Ganadora a Mejor Mental Coach: Nicoletta Romanazzi

-Ganadora de la Mejor Selección: Portugal

-Ganador al Mejor Superación Deportiva: Paul Pogba

-Premio Maradona: Lamine Yamal



