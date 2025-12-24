Ousmane Dembélé está frustrado por los pocos minutos que le está dando Luis Enrique en el PSG

Ousmane Dembélé ha vivido momentos complicados después de levantar el Balón de Oro, ya que el fantasma de las lesiones ha vuelto y su técnico en el PSG, Luis Enrique, ha manejado con mucha precaución su regreso a los terrenos de juego.

El francés no ha disfrutado de ser titular, ya que el técnico español tiene un plan de que evolucione poco a poco hasta que pueda conseguir su momento de plenitud física. Eso no le ha sentado nada bien al atacante, pues ha manifestado que quiere más minutos.

Según Canal Plus, el extremo está frustrado por la falta de minutos en el Paris Saint-Germain. El Balón de Oro cree que está listo para ser titular, pero Luis Enrique está gestionando con cuidado su regreso tras su lesión.

Cabe recordar que el extremo sufrió lesión grave en el isquiotibial derecho durante el partido entre Ucrania y Francia disputado el 5 de septiembre, por la clasificación a la Copa del Mundo de 2026. Esta lesión lo apartó de los campos de juego por 106 días.

Esta temporada no ha sido la mejor para Dembélé, con apenas cuatro goles en los 14 partidos que ha podido disputar. Tras ganar el Balón de Oro, se esperaba un rendimiento acorde con su estatus, pero las dolencias le han afectado.

El francés tiene contrato con el club hasta 2028 y está buscando una renovación. Sin embargo, la directiva quiere ser prudente con un jugador que ha tenido grandes historiales de lesiones en toda su carrera, sobre todo en su etapa con el FC Barcelona.

Lo que sí queda claro es que Luis Enrique transformó a Dembélé en su mejor versión, así que hay que darle el beneficio de la duda en su intención de recuperar la mejor forma del atacante. Será cuestión de tiempo para conocer el futuro del "Mosquito".