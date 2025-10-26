Golden Boy 2025: Los favoritos para ganar – Rankeados

Quizás hayas pensado que la temporada de premios llegó a su fin a principios de otoño con la ceremonia 69 del Balón de Oro de France Football, pero los organismos rectores del fútbol y los medios de comunicación aún no han terminado de premiar a algunas de las figuras más brillantes del deporte.

Desde 2003, el periódico turinés Tuttosport ha coronado a su "Golden Boy" cada año. Para este premio, creado para honrar a los jóvenes talentos más brillantes del fútbol, ​​sólo pueden optar aquellos menores de 21 años de edad que compitan en Europa.

Con un nuevo ganador garantizado cada año, el ganador de 2025 formará parte de un elenco que incluye a Lionel Messi, Wayne Rooney, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal. Algunos de los grandes de todos los tiempos han sido reconocidos con el premio, y el último grupo de nominados ciertamente no escatima en potenciales superestrellas.

A continuación, la clasificación de Sports Illustrated de los 10 ganadores más probables del premio Golden Boy 2025, de entre los 25 nominados.

10. Warren Zaïre-Emery

Zaire-Emery no jugó mucho en los grandes escenarios para el dominante PSG | Soccrates Images/GettyImages

Warren Zaire-Emery fue una de las estrellas revelación de la temporada 2023-24. El centrocampista francés formó parte del Paris Saint-Germain que terminó la temporada pasada con cuatro títulos importantes en sus manos.



Y aunque este dinámico jugador de área a área jugó 32 partidos como titular para el equipo de Luis Enrique durante su dominio, no pudimos ver mucho de Zaire-Emery durante su camino hacia la gloria de la Champions League. El trío de centrocampistas preferido de Enrique, compuesto por Vitinha, João Neves y Fabián Ruíz, fue tan decisivo para su éxito que el joven internacional francés rara vez tuvo la oportunidad de brillar en las grandes ligas.



Terminó la temporada 2024-25 con sólo cinco goles, y algunos esperaban que tuviera un mayor impulso para ser el Golden Boy este año.

9. Franco Mastantuono

Mastantuono se incorporó al Real Madrid en el verano | Denis Doyle/GettyImages

El fichaje del joven argentino por el Real Madrid este verano le convierte en candidato al Golden Boy, tras haberse labrado una gran reputación en su país natal con River Plate.

Un público más amplio se acostumbró a Franco Mastantuono y a su sedosa zurda en el Mundial de Clubes, y no tardará en convertirse en un nombre reconocido en la capital española.



Ha tenido poco tiempo para aclimatarse en Madrid, ya que Xabi Alonso le ha confiado una gran responsabilidad al joven creativo de inmediato. El brillante comienzo de Mastantuono en La Liga lo ha puesto en nuestro top 10.

8. Ethan Nwaneri

Nwaneri fue productivo cuando se le convocó la temporada pasada | Visionhaus/GettyImages

Los problemas de lesiones del Arsenal obligaron a Mikel Arteta a recurrir al jugador récord de la Premier League, quien se convirtió en el jugador más joven de la historia de la competición en 2022.



Nwaneri inyectó vida a un equipo de los Gunners que se estaba desvaneciendo en la cima de la tabla, con el adolescente produciendo actuaciones y momentos destacados en las victorias sobre el Leicester City, el PSV Eindhoven y el Manchester City.



Hábil por la banda derecha, pero más peligroso por dentro, Nwaneri tiene madera de superestrella del Arsenal en su intento por imponer su dominio en la Premier League.

7. Arda Güler

La estrella turca ha sido reivindicada por Xabi Alonso | Soccrates Images/GettyImages

Carlo Ancelotti nunca confió del todo en la joven promesa turca del Real Madrid, aunque Arda Güler fue a menudo productivo cuando se le ofrecieron oportunidades excepcionales para demostrar su capacidad al máximo nivel.



Güler no habría sido candidato al Golden Boy al comenzar el verano, pero Xabi Alonso se encariñó rápidamente con el jugador de 20 años, quien se ha convertido en un fijo en el mediocampo madridista esta temporada tras impresionar en el Mundial de Clubes.



Güler es un mediapunta versátil que, según Alonso, puede aportar al centro del campo del Madrid el control que tanto necesita tras la retirada de Toni Kroos y la marcha de Luka Modrić en veranos consecutivos.

6. Myles Lewis-Skelly

El joven lateral izquierdo del Arsenal fue una de las estrellas revelación de la temporada 2024-25 | HENRY NICHOLLS/GettyImages

Nwaneri brilló en algunos momentos del Arsenal la temporada pasada, pero Myles Lewis-Skelly fue la estrella revelación de la campaña de los Gunners.

El jugador de Hale End impresionó a finales de 2024 antes de consolidarse como titular de pleno derecho el año siguiente, desplazando a Riccardo Calafiori.



La trayectoria de Lewis-Skelly en el mediocampo lo convirtió en el jugador ideal para el rol invertido en la estructura de Arteta por su gran fuerza en la parte superior del cuerpo, lo que le permitió resistir la presión y superar los desafíos como Mousa Dembélé en su mejor momento.

Su estelar irrupción le valió su primera convocatoria con Inglaterra en marzo, y marcó en su debut. Si bien ha sido más difícil conseguir minutos en la temporada 2025-26, Lewis-Skelly sigue demostrando por qué es tan valorado.

5. Estêvão

La próxima gran esperanza de Brasil | Visionhaus/GettyImages

Al igual que Mastantuono, muchos habían oído hablar y visto videos en redes sociales de la sensación sudamericana Estêvão antes del Mundial de Clubes.

El brasileño había acordado fichar por el Chelsea después del torneo, y los aficionados del equipo azulgrana debieron saber que se habían topado con algo muy especial tras verlo en Estados Unidos.

Las hazañas de Estêvão con el Palmeiras le llevaron a terminar cuarto en el Trofeo Kopa 2025, y probablemente se ganará un puesto destacado aquí gracias a su inicio en el oeste de Londres. El ágil extremo ya se ha convertido en un héroe de Stamford Bridge tras anotar en los últimos minutos para hundir al Liverpool, campeón de la Premier League, antes del parón internacional de octubre.

Es un talento electrizante.

4. Dean Huijsen

Huijsen estuvo sobresaliente en Bournemouth la temporada pasada y se ve cómodo en Madrid | Soccrates Images/GettyImages

La idea de Andre Agnelli de crear un equipo "NextGen" debería haberle dado a la Juventus su defensa central incondicional para la próxima década.



En cambio, aceptaron una oferta del Bournemouth por los servicios de Dean Huijsen y lo vieron florecer como un activo que el Real Madrid estaba dispuesto a adquirir por 50 millones de libras (66,5 millones de dólares) un año después.



Huijsen fue uno de los defensas más destacados de la Premier League la temporada pasada, brillando para un equipo de los Cherries que resultó ser una molestia para la aristocracia de la liga bajo el mando de Andoni Iraola.



Excluyendo un par de duras expulsiones, Huijsen se había adaptado bien al Madrid y podría ser compañero de un central de talento similar del otro lado de la línea de los Clásicos durante los próximos años en el corazón de la defensa española.

3. Pau Cubarsí

Cubarsí se ha consolidado como un pilar de la defensa del Barcelona | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El barcelonista Pau Cubarsí tuvo una clasificación muy ajustada en el Trofeo Kopa, quedando séptimo, un puesto por detrás de Huijsen.



Solo un defensa, Matthijs de Ligt en 2019, ha ganado este premio, y la presencia de otros aspirantes implica que es poco probable que Huijsen y Cubarsí se unan al holandés, aunque podrían acercarse.



Es difícil distinguir a los dos defensas españoles, pero hemos clasificado a la joven promesa del Barça por delante de Huijsen por su contribución a un equipo que ganó tres títulos y estuvo a punto de llegar a la final de la Champions League.



Cubarsí desarrolló una excelente dupla con Iñigo Martínez en un sistema exigente.

2. Kenan Yıldız

La sensación de la Juventus tiene la ventaja de jugar en casa | Giuseppe Cottini/GettyImages

Kenan Yıldız tiene a su favor la ventaja de jugar en casa, aunque diversas publicaciones lo postulan al premio Golden Boy, no solo su creador, Tuttosport.



La próxima gran esperanza de la Juventus merece ser considerada seriamente. Tras brillar en la temporada 2023-24, Yıldız tuvo el honor de vestir la camiseta número 10 del club.



Por lo tanto, las expectativas eran altas de cara a la temporada 2024-25, pero el implacable extremo no decepcionó. Algunas de sus contribuciones más notables llegaron en 2024, pero su consistencia por la banda izquierda de la Juve lo ha convertido en un jugador clave que la mayoría de los equipos europeos desean poseer.



Su habilidad para estar a la altura de las circunstancias significa que el estrellato es inevitable.

1. Désiré Doué

Doué terminó 14 en la votación del Balón de Oro | Soccrates Images/GettyImages

La inelegibilidad de Lamine Yamal significa que solo puede haber un ganador del premio Golden Boy 2025.



El Paris Saint-Germain dio un giro en 2025, y muchos factores influyeron en su impresionante evolución. Entre ellos, el creciente protagonismo de la ex estrella del Rennes, Désiré Doué, quien se convirtió en una de las figuras clave del éxito del PSG en la Champions League.



Aunque Doué entró y salió del equipo durante las fases eliminatorias, casi siempre tuvo un impacto. El majestuoso joven extremo es un tirador de larga distancia, y sus dos tantos en la final le valieron el premio al Jugador del Partido en la máxima categoría.



Doué fue posteriormente nombrado Jugador Joven del Torneo en el Mundial de Clubes, y desde entonces ha protagonizado momentos mágicos en el inicio de la temporada 2025-26. Tras quedar 14º en la votación del Balón de Oro y segundo en el Trofeo Kopa, Doué está a punto de ser nombrado el último ganador del Golden Boy.