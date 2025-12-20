Golpe para el FC Barcelona: confirman una nueva baja para el partido ante el Villarreal

El FC Barcelona visitará al Villarreal este domingo 20 de diciembre en el Estadio de la Cerámica. En la previa del encuentro, el técnico Hansi Flick confirmó que Pedri no formará parte de la convocatoria, ya que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para evitar que su lesión se agrave.

A pocas horas del enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Villarreal, se confirmó una nueva baja en el conjunto blaugrana. Se trata de Andreas Christensen, quien habría sufrido un golpe durante la sesión de entrenamiento vespertina. De acuerdo con varios reportes de medios españols, entre ellos el Diario Sport y Diario AS, el defensor danés no estaría en condiciones de disputar el encuentro.

Según esta información, Christensen será sometido a pruebas más exhaustivas el domingo para conocer su diagnóstico y no realizó el viaje a Castellón.

El futbolista de 29 años acumula 17 partidos disputados en la temporada, considerando sus participaciones en LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

❌ El danés Andreas Christensen se lesionó, quedándose fuera de la lista de expedicionarios para el encuentro de La Cerámica



🔜 Será este domingo por la mañana cuando se someterá a pruebas más exhaustivas para establecer el diagnóstico exacto de la lesión pic.twitter.com/M0WsGwN9EK — Diario SPORT (@sport) December 20, 2025

Con la baja de Andreas Christensen y la ausencia de Ronald Araújo, quien se encuentra fuera de actividad por tiempo indeterminado, Hansi Flick dispone únicamente de tres defensas centrales nominales: Pau Cubarsí, Gerard Martín y Eric García, este último utilizado recientemente como mediocampista.

CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del Rey | Angel Martinez/GettyImages

El FC Barcelona intentará mantenerse en la cima de LaLiga y ampliar la ventaja sobre el segundo puesto, presionado de cerca por el Real Madrid.