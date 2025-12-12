Gonzalo García podría seguir su carrera en la Premier League

El mercado de fichajes del Real Madrid empieza a tomar forma y, si bien el Merengue tiene la tradición de sumar grandes nombres, en esta oportunidad se ponen en el foco varias salidas.

Uno de los que podría emigrar es Gonzalo García, pretendido por el Aston Villa de Unai Emery. Según trascendió, su situación dependerá de la planificación del entrenador (sea Xabi Alonso o el que llegue en su lugar si es despedido) y del futuro de Endrick, otro jugador del Madrid que emigraría de la Casa Blanca en búsqueda de minutos, con el Olympique de Lyon como principal interesado.

El delantero de 21 años debutó el 26 de noviembre de 2023 en un triunfo liguero por 3-0 contra el Cádiz, ingresando en el minuto 78 en lugar de Rodrygo. En total, lleva 26 partidos jugados en la Primera del Real Madrid, con cinco goles anotados y tres asistencias.

Sobre esos cinco tantos, cuatro de ellos fueron en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos el pasado verano, en lo que fue su actuación consagratoria para no regresar al Castilla. Al-Hilal, RB Salzburgo, Juventus y Borussia Dortmund fueron sus víctimas en esta competencia, mientras que su tanto restante fue por Copa del Rey ante el CD Leganés por los octavos de final.

"Confiamos en Gonzalo. Estos momentos surgen y es su momento. Aporta mucho al equipo. En estas situaciones, surgen oportunidades", dijo Xabi Alonso en la previa del partido frente al Manchester City, donde García fue titular ante la lesión de Kylian Mbappé, marginando a Endrick al banquillo.

Además, tras lo que fue su estreno en el Mundial de Clubes, Xabi lo comparó con una leyenda del Merengue: "Me recuerda en muchos aspectos a Raúl, siempre bien colocado y con una gran ética de trabajo. Los jugadores del Castilla, cuando tienen una oportunidad luchan por ella, necesitamos más de él".

