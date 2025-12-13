Gonzalo García se perfila como titular frente al Alavés

Tras haber sido titular contra el Manchester City por la UEFA Champions League, se espera que Gonzalo García repita el puesto en la alineación titular de un Xabi Alonso que se juega el puesto de entrenador en el Real Madrid contra el Alavés este domingo en Mendizorroza.

El canterano supo ser el pichichi del Mundial de Clubes, donde tuvo una actuación consagratoria que lo catapultó directamente al primer equipo de manera permanente. Si bien está claro que corre de atrás contra un Kylian Mbappé en llamas, la lesión del francés le dio la oportunidad de sumar minutos importantes como titular en este tramo de la temporada.

Real Madrid C.f. V Manchester City - Uefa Champions League 2025/26 League Phase Md6 | Europa Press Sports/GettyImages

Pretendido por clubes como Aston Villa y Stuttgart, García ya acumula lleva 26 partidos jugados en la Primera del Real Madrid, con cinco goles anotados y tres asistencias.

El delantero de 21 años debutó el 26 de noviembre de 2023 en un triunfo liguero por 3-0 contra el Cádiz, ingresando en el minuto 78 en lugar de Rodrygo.

La enfermería del Real Madrid, cada vez más abarrotada

El Real Madrid encara el partido con el Alavés de la peor manera, ya que viene de perder sus últimos dos encuentros y tiene una cantidad de bajas que da miedo: además de los tres suspendidos por las rojas frente al Celta de Vigo en la jornada pasada, suma nueve futbolistas con problemas físicos.

Las bajas confirmadas por lesión son las de Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga, mientras que Federico Valverde tiene una fatiga muscular y podría arriesgarse a jugar ante la falta de futbolistas. Kylian Mbappé tiene una fractura en un dedo de la mano y, además, arrastra una molestia en una de sus rodillas, la principal causa de su ausencia.

Álvaro Carreras, Fran García y Endrick están suspendidos por las tarjetas rojas contra los gallegos en la derrota 0-2 del pasado fin de semana.