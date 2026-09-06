El fichaje de Anthony Gordon ya está dando sus frutos en el Barcelona. El delantero necesitó solo cuatro partidos de LaLiga para alcanzar una marca que, durante todo el siglo XXI, únicamente habían conseguido Cesc Fabregas y Luis Suárez. Con su asistencia ante el Valencia, el inglés llegó a cuatro pases de gol en sus primeras cuatro presentaciones ligueras.

El registro llegó este domingo en Mestalla, durante la goleada 5-0 del Barça. Gordon participó en el segundo gol de los dirigidos por Hansi Flick y alcanzó las cuatro asistencias en el certamen. Además, encabeza la tabla de asistidores de LaLiga 2026/27 con esa cifra.

Fàbregas y Suárez eran, hasta este partido, los dos futbolistas que habían dado cuatro asistencias en sus primeros cuatro encuentros de LaLiga este siglo. Ahora Gordon se convirtió en el tercero y, como si fuera poco, todos consiguieron la marca jugando para los culés.

El inglés llegó procedente del Newcastle en una operación cercana a los 80 millones de euros que sorprendió por la discreción con la que fue trabajada. Deco había seguido al atacante y mantuvo conversaciones durante meses con sus representantes, Will Salthouse y Adam Dugdale. El 21 de abril viajó a Londres y el 26 de mayo regresó a Inglaterra para terminar de cerrar la incorporación.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Pedro Salado/GettyImages

Flick también dio su aprobación luego de analizar al futbolista y habló con el antes de que se completara el acuerdo. La idea del Barça era incorporar a un atacante versátil, con opciones de actuar por los dos costados como extremo y también como nueve.

Las primeras fechas ya son más que suficientes para justificar la inversión y, de hecho su producción hasta ahora ya duplica las dos asistencias que registró durante la temporada pasada en Inglaterra.

Todo esto también demuestra lo rápido que encontró su lugar dentro del equipo. Los próximos desafíos no serán sencillos, pero el delantero ya demostró que tiene hambre de gloria y, todavía, una deuda con el gol. Quizás se le da en el debut en la Champions contra el Feyenoord. El tiempo dirá.