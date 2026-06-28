Lionel Messi rompió un nuevo récord con Argentina en el Mundial 2026

Lionel Messi sigue escribiendo historia en el mundo del fútbol y ahora una nueva marca se ha impuesto en el Mundial 2026. El argentino, que comenzó desde el banquillo en el último duelo de la Fase de Grupos contra Jordania, fue llamado para pisar el terreno de juego y como lo ha hecho en los últimos compromisos, marcó diferencia al anotar desde la vía del tiro libre.

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Con el boleto en mano a los dieciseisavos de final, el técnico Lionel Scaloni optó por darle descanso a La Pulga y a pesar de eso, Argentina vencía 2-0 con tantos de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, sin embargo, Mousa Tamari logró descontar al minuto 55. A cinco minutos de eso, el estratega llamó a Lio para que ingresara al campo al 60’. Fue al 80' cuando el rosarino cobró un tiro libre desde fuera del área, con la barrera mal acomodada, para que pudiera dejar completamente parado al cancerbero y lograr su sexto tanto del certamen dejando la pizarra 3-1.



Gracias a este hecho, el capitán del Inter Miami de la MLS agrandó aún más su leyenda, ya que se convirtió en el primer jugador de la historia que convierte en siete partidos consecutivos del Mundial, esto tras las cuatro dianas que transformó en Qatar 2022 y las seis del actual torneo.



Durante la Copa del Mundo del 2022, el histórico del Barcelona de España anotó en el debut de Argentina contra Arabia Saudita aun cuando perdieron sorpresivamente por 1-2. En la segunda fecha, los de la CONMEBOL ganaron 2-0 a México con un tanto del astro argentino, no obstante, El Mesías no pudo perforar las redes en la última fecha ante Polonia, sino estaríamos hablando de un récord goleador de diez encuentros seguidos diciendo presente.

¡¡RÉCORD HISTÓRICO: LIONEL MESSI ES EL ÚNICO JUGADOR EN TODA LA HISTORIA QUE HA MARCADO EN 7 PARTIDOS MUNDIALISTAS CONSECUTIVOS!!



Sí, señoras y señores. Lionel Messi se acaba de convertir en el PRIMER FUTBOLISTA EN TODA LA HISTORIA que marca en ¡¡7 PARTIDOS CONSECUTIVOS!! de… pic.twitter.com/tOFeAZJv1M — Invictos (@InvictosSomos) June 28, 2026

Ahora bien, en los octavos de final, el ex del PSG de Francia aportó en la victoria 2-1 ante Australia. En los cuartos, anotó en el empate 2-2 contra Países Bajos. En las semifinales, cobró desde el manchón penal en la goleada 3-0 sobre Croacia. Por último, en la gran final contra Francia, el extremo contribuyó con una anotación en el empate 3-3.



Para el actual Mundial de Norteamérica 2026, Messi debutó con un triplete en la vapuleada 3-0 ante Argelia, el cual sirvió para colocarlo como el primer futbolista en la historia que participa en seis Mundiales, además de que alcanzó la marca de mayor anotador del alemán Miroslav Klose, que era de 16 anotaciones. En la Fecha 2, La Pulga puso un doblete en el 2-0 sobre Austria y se consolidó como el máximo anotador de las Copas del Mundo con 18 tantos. Ya en la última fecha ante Jordania, el sudamericano extendió su marca a 19 anotaciones en la historia del certamen.



Finalmente, el capitán de La Albiceleste tiene en sus botines la posibilidad de modificar su récord: ocho juegos consecutivos anotando en la Copa del Mundo e ir más allá de los 19 pirulos para mantenerse en la cima como el mayor romperredes en la historia de la justa internacional.

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