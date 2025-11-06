Grandes futbolistas de baja estatura que se destacaron en sus equipos y selecciones

En el fútbol hay cientos de mitos desde los inicios, uno de ellos es que los bajitos no pueden jugar porque son derribados con facilidad por las torres destructoras. Pero, si vamos al archivo y a la actualidad, vemos que no es así, que los que cuidan bien la pelota siempre pueden brillar.

En Sports Illustrated traemos 10 futbolistas de baja estatura que la rompen-rompían con el balón en sus pies...

10. Yeferson Soteldo

Con un 1,60 metros de altura, Soteldo apareció en todas las tapas de los diarios tras un gran actuación, cuando jugaba para Santos FC, ante Boca Juniors por Copa Libertadores. Hoy, se desempeña en el Toronto FC y cotiza 8M de euros. Encarador como pocos y uno de los mejores jugadores del último tiempo de Venezuela.

9. Shaun Wright-Phillips

El veloz delantero recordado por su paso en el Manchester City y Selección de Inglaterra no tuvo barreras para crecer profesionalmente a pesar de medir 1,65 metros. Con su velocidad, destacó en las grandes ligas. ¿Yo sólo amaba jugar con Wright-Phillips en el PES?

8. Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne | IMAGO / SOPA Images

Para Insigne la estatura no solo fue una cuestión para tapar con otros dotes sino que una de las principales barreras en su camino a ser profesional. En sus inicios, se probó en varios clubes -entre otros, Napoli- y fue marginado por medir 1,63 metros. Hoy, por suerte, ya lleva más de 10 años consecutivos en la institución napolitana y uno de los lideres de la Selección de Italia.

7. Mathieu Valbuena

El pequeño Valbuena, de 1,67 metros, brilló en el Olympique de Marsella con Pierre Gignac como socio principal. El N°9 lidiaba contra los centrales y él los enredaba con sus gambetas. Fue internacional en Francia.

6. Diego Buonanotte

Apareció en 2006 en el Estadio Monumental para debutar con la camiseta de River Plate y, ya con Daniel Passarella como DT, más tarde brilló con ella y saltó directo a Europa. Medía 1,60 metros... ¿y qué?

5. Alejandro Gómez

Alejandro Gómez | IMAGO / PA Images

Se posicionó entre los mejores mediocampistas de la Serie A en la temporada 2020/21 y luego pasó, por inconvenientes con el entrenador, al Sevilla. A pesar de medir 1,64 metros, no se achicó ante Gasperini. Baila Papu, un recambio de jerarquía para la nueva generación de la Selección Argentina.

4. Sebastián Giovinco

Con 1,62 metros de la altura, se destacó -además de regatear- por su pegada en la pelota parada. Lamentablemente, en el fútbol europeo no le brindaron la confianza que sí tuvo en el Toronto de la MLS, donde convirtió 83 goles y entregó 53 asistencias en 142 PJ. Lo rotularon, en sus inicios, como el Nuevo Del Piero.

3. Marco Verratti

Sin importar su baja estatura -mide 1,65 metros-, Verratti es uno de los pocos futbolistas defensivos del Paris Saint-Germain, por ende, se encarga de abortar todo tipo de ataque rival. Además, juega bien: no falla un pase.

2. Maximiliano Morález

Maximiliano Morález | IMAGO / ZUMA Press Wire

Integró una de las delanteras más temibles en Vélez Sarsfield con Santiago Silva y el Burrito Martínez. Habilidoso y de gran definición. 1,60 metros, hace unos años, no lo parabas ni con una patada a lo Cabezón (Ruggeri).

1. Diego Maradona

Diego Maradona en el Mundial 1986 | IMAGO / Newscom / GDA

El potrero le forjó cientos de picardías para arreglársela ante los poderosos grandotes que buscaban destruir sus obras. Pelusa, el Diego o Maradona, con 1,65 metros de altura, entregó pasos de ballet que difícilmente volvamos a ver. Dio alegrías.