Guadalajara vs Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Le llegó la hora al Futbol Club Barcelona de enfrentar su primer partido de la Copa del Rey y lo hará frente al Guadalajara, equipo de la Primera Federación, quien será quien reciba este encuentro en el Estadio Pedro Escartín este próximo martes 16 de diciembre en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/26.
La escuadra blaugrana llega a este encuentro como puntero en el máximo circuito del futbol de España, mientras que los manchegos no marchan de la mejor forma posible y están en la zona baja del Grupo A de su categoría, situación que no permeó en el plantel, ya que al enterarse de la noticia, tiraron la casa por la ventana.
"Tenemos aquí un festival", esas fueron las palabras de Pere Martí, director técnico del Guadalajara, quien afirmó que a sabiendas de la diferencia de nivel entre ambos equipos, piensan de forma positiva en la ínfima posibilidad de sacar un resultado favorecedor.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Guadalajara vs Barcelona?
Ciudad: Guadalajara, España
Fecha: martes 16 de diciembre
Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
Estadio: Pedro Escartín
¿Cómo se podrá ver el Guadalajara vs Barcelona en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
ESPN
ESPN Select
México
Sky Sports
fuboTV
España
Movistar
Movistar+
Últimos cinco partidos del Guadalajara
Rival
Resultado
Competencia
Real Madrid Castilla
3-1 D
Primera Federación
Osasuna B
1-0 V
Primera Federación
Ceuta FC
1-0 V
Copa del Rey
Pontevedra
1-1 E
Primera Federación
Athletic Club B
2-3 D
Primera Federación
Últimos cinco partidos del Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Osasuna
2-0 V
LaLiga
Frankfurt
2-1 V
Champions League
Real Betis
3-5 V
LaLiga
Atlético de Madrid
3-1 V
LaLiga
Deportivo Alavés
3-1 V
LaLiga
Últimas noticias del Guadalajara
Para los manchegos este duelo no es un partido cualquiera y es que no todos los días un equipo de categorías inferiores se mide contra uno de los más grandes de España, razón suficiente para sacar un jersey conmemorativo, el cual ya fue revelado y en los próximos días saldrá a la venta para todos los aficionados del club.
Últimas noticias del Barcelona
El presente por el que atraviesa el conjunto culé es digno de admirarse, domina LaLiga y si bien no es dominante abrumador en la Champions League, no lo está haciendo para nada mal, situación que para Hansi Flick no es motivo para volverse locos, ya que deben seguir trabajando y no molestarse por pensar en el trabajo de su acérrimo rival, sino en el propio.
Queda un camino muy largo, muchos partidos. Debemos mirarnos a nosotros mismos. No nos fijamos en el Real Madrid. 100% Barça.Hansi Flick
Posibles alineaciones
Guadalajara
Portero: Amador Zarco
Defensas: Julio Martínez, Javier Ablanque, Daniel Gallardo, Víctor Rodríguez
Centrocampistas: Antonio Calvo, Samuel Mayo, Raúl Tavares
Delanteros: Alejandro Domingo, David Amigo, Salifo Mendes
Barcelona
Portero: Joan García
Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde
Centrocampistas: Marc Bernal, Eric García, Pedri, Raphinha
Delanteros: Fermín López, Robert Lewandowski
Pronóstico SI
Este partido representa una disparidad abismal entre ambos equipos, uno domina el máximo circuito del balompié español y el otro es sotanero del Grupo A de la Primera Federación, razón suficiente para creer que el resultado puede ser abultado en favor de los blaugranas.
Guadalajara 0-3 Barcelona
