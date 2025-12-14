Guadalajara vs Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Le llegó la hora al Futbol Club Barcelona de enfrentar su primer partido de la Copa del Rey y lo hará frente al Guadalajara, equipo de la Primera Federación, quien será quien reciba este encuentro en el Estadio Pedro Escartín este próximo martes 16 de diciembre en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/26.

La escuadra blaugrana llega a este encuentro como puntero en el máximo circuito del futbol de España, mientras que los manchegos no marchan de la mejor forma posible y están en la zona baja del Grupo A de su categoría, situación que no permeó en el plantel, ya que al enterarse de la noticia, tiraron la casa por la ventana.

"Tenemos aquí un festival", esas fueron las palabras de Pere Martí, director técnico del Guadalajara, quien afirmó que a sabiendas de la diferencia de nivel entre ambos equipos, piensan de forma positiva en la ínfima posibilidad de sacar un resultado favorecedor.

🚨 OFICIAL | 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗥𝗨𝗖𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗗𝗜𝗘𝗖𝗜𝗦𝗘𝗜𝗦𝗔𝗩𝗢𝗦



Los encuentros, ya con los equipos de la Supercopa, se disputarán entre el 16 y el 18 de diciembre.#CopaDelReyMAPFRE #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/q2ohs2YNwK — Copa del Rey (@copadelreyRFEF_) December 9, 2025

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Guadalajara vs Barcelona?

Ciudad: Guadalajara, España

Fecha: martes 16 de diciembre

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Pedro Escartín

¿Cómo se podrá ver el Guadalajara vs Barcelona en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN ESPN Select México Sky Sports fuboTV España Movistar Movistar+

Últimos cinco partidos del Guadalajara

Rival Resultado Competencia Real Madrid Castilla 3-1 D Primera Federación Osasuna B 1-0 V Primera Federación Ceuta FC 1-0 V Copa del Rey Pontevedra 1-1 E Primera Federación Athletic Club B 2-3 D Primera Federación

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival Resultado Competición Osasuna 2-0 V LaLiga Frankfurt 2-1 V Champions League Real Betis 3-5 V LaLiga Atlético de Madrid 3-1 V LaLiga Deportivo Alavés 3-1 V LaLiga

Últimas noticias del Guadalajara

Para los manchegos este duelo no es un partido cualquiera y es que no todos los días un equipo de categorías inferiores se mide contra uno de los más grandes de España, razón suficiente para sacar un jersey conmemorativo, el cual ya fue revelado y en los próximos días saldrá a la venta para todos los aficionados del club.

🏆 Una camiseta HISTÓRICA para 1/16 de final.



🥹 Así vestiremos frente al @fcbarcelona el próximo martes.



Próximamente más información de cómo adquirir esta camiseta de unidades limitadas. pic.twitter.com/GJBZvCTBUI — C.D. Guadalajara 🟣⚪️ (@deporguada) December 12, 2025

Últimas noticias del Barcelona

El presente por el que atraviesa el conjunto culé es digno de admirarse, domina LaLiga y si bien no es dominante abrumador en la Champions League, no lo está haciendo para nada mal, situación que para Hansi Flick no es motivo para volverse locos, ya que deben seguir trabajando y no molestarse por pensar en el trabajo de su acérrimo rival, sino en el propio.

Queda un camino muy largo, muchos partidos. Debemos mirarnos a nosotros mismos. No nos fijamos en el Real Madrid. 100% Barça. Hansi Flick

Posibles alineaciones

Guadalajara

Portero: Amador Zarco

Defensas: Julio Martínez, Javier Ablanque, Daniel Gallardo, Víctor Rodríguez

Centrocampistas: Antonio Calvo, Samuel Mayo, Raúl Tavares

Delanteros: Alejandro Domingo, David Amigo, Salifo Mendes

Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde

Centrocampistas: Marc Bernal, Eric García, Pedri, Raphinha

Delanteros: Fermín López, Robert Lewandowski

Pronóstico SI

Este partido representa una disparidad abismal entre ambos equipos, uno domina el máximo circuito del balompié español y el otro es sotanero del Grupo A de la Primera Federación, razón suficiente para creer que el resultado puede ser abultado en favor de los blaugranas.

Guadalajara 0-3 Barcelona