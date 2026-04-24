Guardiola aparece en la órbita de la selección de Italia

Luego de la eliminación de la selección de Italia en el repechaje rumbo al Mundial 2026, la federación decidió avanzar hacia una reestructuración total del proyecto deportivo; en ese contexto, el nombre del entrenador Pep Guardiola surge como el principal objetivo para liderar la nueva etapa.

Según La Gazzetta dello Sport, el actual técnico del Manchester City estaría dispuesto a escuchar una propuesta. La dirigencia entiende que, ante la magnitud de la crisis, es necesario apostar por un perfil fuerte, con experiencia internacional y capacidad de transformación competitiva.

A lo largo de su carrera como técnico, el catalán suma un total de 40 títulos tras sus exitosos ciclos en el FC Barcelona, el Bayern Múnich y el City. Su capacidad para reinventar equipos, imponer un estilo de juego dominante y sostener la competitividad en distintas ligas lo posiciona como uno de los más ganadores e influyentes en la historia del fútbol mundial.

Un vínculo que juega a favor

Guardiola mantiene una relación especial con Italia desde su etapa como futbolista, cuando vistió las camisetas del Brescia Calcio y el AS Roma. Además, el propio entrenador manifestó en más de una ocasión su deseo de dirigir una selección en el futuro. La idea de competir en una Copa del Mundo o una Eurocopa le resulta atractiva, y el cargo en la Azzurra aparece como una oportunidad ideal para dar ese salto.

FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITY | GLYN KIRK/GettyImages

El próximo 22 de junio se llevarán a cabo las elecciones en la federación italiana, y la intención es avanzar con contactos antes de esa fecha. Tras años de irregularidad y un nuevo golpe deportivo, la idea es presentar un proyecto sólido, con el español como cara visible de la renovación.

Sin emabrgo, el técnico del City tiene contrato vigente con el club hasta 2027, lo que obligaría a una negociación engorrosa si decide avanzar por el puesto. En Inglaterra se mantienen al tanto de los intereses de Guardiola y, si decide dar el paso hacia el fútbol de selecciones, el nombre de Enzo Maresca aparece como principal candidato para sucederlo en el banco de los Citizens.

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