Guardiola lanza advertencia antes del Arsenal vs City: “Si nos ganan o empatamos, se acabó la Premier”

La Premier League se perfila para tener un final de película. El Manchester City cada vez se acerca más al Arsenal, que ha perdido combustible en las semanas recientes. A falta de seis jornadas para el final del campeonato, la diferencia entre los Gunners y los Citizens es de seis puntos, con un partido pendiente para la escuadra de Pep Guardiola.

Ambas escuadras se verán las caras el domingo 19 de abril en el Etihad Stadium en duelo de la jornada 33 del futbol inglés. Este duelo puede definir el rumbo del título y Guardiola lo sabe.

El entrenador del Manchester City habló en conferencia de prensa tras vencer por marcador de 3-0 al Chelsea, y afirmó que el duelo ante el Arsenal será de vida o muerte.

Es importante porque estamos seis puntos por detrás de ellos, si nos ganan se acabó, si empatamos también Pep Guardiola

Chelsea v Manchester City - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

El entrenador español recordó que en la final de la Carabao Cup, el pasado 22 de marzo, su equipo no salía como favorito para ganar y terminaron arrebatándole el título al equipo de Mikel Arteta.

De cara al importante choque frente a los Gunners, Guardiola señaló que su equipo necesita prepararse, relajarse y no prestar demasiada atención al entorno. El estratega también indicó que aunque el duelo ante el Arsenal es muy importante, para ganar el título de liga necesita ir partido a partido.

Tenemos que mantener la calma, prepararnos, porque el Arsenal es un equipo extraordinario. Tenemos ese partido, pero vamos partido a partido (...) La Premier League se trata de cómo haces crecer al equipo. El equipo se siente fresco, todos están ahí. Nos quedan seis partidos y la semifinal de la FA Cup. No parece mucho, pero es mucho. Van a pasar muchas cosas Guardiola

Aunque el técnico tiene contrato vigente con el Manchester City, se ha especulado que podría dejar su cargo al final de la temporada 2025/2026 por agotamiento. Sin embargo, Guardiola no se iría con las manos vacías, ya que consiguió el título de la Carabao Cup, y tiene posibilidades de ganar la FA Cup y la Premier League.