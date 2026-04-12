Más allá de la relevancia del partido contra el Chelsea, el DT del Manchester City, Pep Guardiola, decidió dedicar parte de su conferencia de prensa a Rayan Cherki, uno de los futbolistas que mayor impacto generó en la temporada del equipo inglés.

El entrenador español se centró en un rasgo puntual del mediocampista ofensivo, al que considera diferencial en la élite. "Rayan tiene un atributo difícil de encontrar. En momentos complicados, con mucha presión, es como si jugara un amistoso, no le importa", expresó Guardiola. Luego reforzó su idea sobre ese perfil competitivo. "Eso es muy difícil de encontrar. Es el atributo más importante que me gustaría ver en un jugador", agregó.

Las palabras del técnico llegan en un momento de mucho crecimiento para Cherki, quien se incorporó al City a comienzos de 2025 desde el Olympique de Lyon. En su primera temporada en la Premier League, el futbolista de 22 años logró meterse en la estructura del equipo y sostener un rendimiento regular. Hasta ahora suma nueve goles y 12 asistencias en todas las competiciones.

🚨✨ Pep Guardiola on Cherki: “Rayan has an attribute that is difficult to find: in difficult moments, a lot, a lot of pressure, it’s like a friendly game for him, it doesn't matter!”.



“That is so difficult to find. It’s the biggest attribute I would like to find in a player”. pic.twitter.com/Gzb77cHqrh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2026

Guardiola, que dirigió a figuras de primer nivel a lo largo de su carrera, volvió a remarcar el talento del francés. "Es uno de los jugadores más increíblemente talentosos que he visto en mi vida", afirmó. A la vez, deslizó un mensaje pensando en su evolución. "Ojalá en el futuro pueda quedarse más tiempo porque tiene atributos para ser un jugador de primer nivel", señaló.

El entrenador también explicó qué rol pretende para Cherki dentro del campo. Su idea apunta a ubicarlo en zonas cercanas al arco rival, donde su talento puede marcar diferencias. Según detalló, valora especialmente la forma en la que el francés maneja los tiempos del juego y encuentra el pase final.

En paralelo, el presente de Cherki también tiene impacto en la selección de Francia. Luego de su primera convocatoria en 2025, el mediocampista volvió a ser considerado en las últimas fechas internacionales y se perfila como una fija de cara al Mundial 2026. Su participación en la Nations League y en los compromisos de Eliminatorias fortalecieron su lugar dentro del plantel dirigido por Didier Deschamps.