Guardiola se despide del Manchester City y explica los motivos de su salida

Después de diez temporadas llenas de títulos y una huella imborrable en el fútbol inglés, Pep Guardiola confirmó que dejará el Manchester City una vez finalice la Premier League 2025/26.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Aunque todavía tenía un año de contrato vigente, el técnico decidió ponerle punto final a un ciclo que transformó al club en una potencia dominante de Europa y el último partido que dirigirá será este domingo ante el Aston Villa en el Etihad Stadium.

🚨 OFFICIAL: Manchester City will build a STATUE of Pep Guardiola. 🔵✨



It will feature on the approach to “The Pep Guardiola Stand” at the Etihad Stadium. 🏟️ pic.twitter.com/EAkxhxRSZY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

Una despedida cargada de emoción

En un extenso mensaje dirigido a los hinchas, Guardiola evitó profundizar en motivos deportivos o institucionales y dejó en claro que la decisión nace desde lo personal.

“No hay una razón concreta. Simplemente, muy dentro mío, siento que es mi momento”, expresó y también destacó el vínculo emocional que construyó con la ciudad y con los fanáticos durante estos años.

El catalán recordó desde su primera entrevista junto al músico Noel Gallagher hasta momentos complejos que atravesó fuera del fútbol, como la muerte de su madre durante la pandemia. También hizo referencia al atentado en el Manchester Arena y valoró la respuesta colectiva de la ciudad en uno de sus momentos más difíciles.

A lo largo de su despedida, Guardiola resaltó el espíritu trabajador de Manchester y aseguró que esa identidad terminó reflejándose en sus equipos: “Trabajamos, sufrimos y peleamos. Lo hicimos a nuestra manera”.

Un legado imposible de discutir

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Alex Pantling - The FA/GettyImages

La salida de Guardiola marca el cierre de una era irrepetible para los Citizens. Desde su llegada en 2016, el club conquistó 20 títulos, incluyendo seis Premier League y la tan deseada UEFA Champions League.

Si bien ya había construido una carrera extraordinaria antes de asentarse en Inglaterra -en el FC Barcelona y el Bayern Munich-, fue en Manchester donde terminó de consolidarse como uno de los entrenadores más influyentes de todos los tiempos.

Más allá de los trofeos, Guardiola deja una identidad futbolística reconocible y una revolución táctica que cambió la manera de competir en la Premier League. Convirtió al City en una referencia mundial y dejó una vara que difícilmente pueda volver a alcanzarse en el corto plazo.

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