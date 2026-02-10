Guéhi fue ofrecido al Real Madrid en el mercado de invierno

Marc Guéhi estuvo en el radar del Real Madrid durante el mercado de enero: el zaguero fue ofrecido al club, pero en la Casa Blanca optaron por no concretar su llegada. Esa decisión terminó teniendo efecto dominó, porque el defensor terminó reforzando a uno de los grandes rivales europeos.

El Manchester City decidió acelerar y se quedó con el futbolista inglés por una cifra cercana a los 26 millones de dólares. Así, Guéhi se convirtió en la segunda cara nueva del equipo en este mercado, después de la llegada de Antoine Semenyo desde el Bournemouth.

En total, el club ya superó los 100 millones de dólares invertidos en la ventana, y puertas adentro se entiende que este sería el último movimiento antes del cierre.

Guéhi no llega como una apuesta: arriba con recorrido, liderazgo y un historial fuerte en un club que vivió un ciclo inolvidable. En el Crystal Palace disputó 188 partidos y dejó una marca histórica: fue el primer capitán en levantar un título para las Águilas.

Su momento cumbre llegó en mayo de 2025, cuando el Palace ganó la FA Cup nada menos que ante el propio Manchester City. Meses después, el equipo también levantó la Community Shield frente a el Liverpool, y además Guéhi fue clave en la primera participación internacional del club en la Conference League.

El mensaje de Guéhi: ambición y crecimiento

Tras firmar con el City, el defensor dejó clara su ilusión: “Ahora estoy en el mejor club de Inglaterra y formo parte de una plantilla increíble. Me alegra poder decirlo. Quiero crecer como jugador y como persona, y sé que en este club lo lograré”.

Con su llegada, Guardiola suma una pieza sólida para reforzar la última línea, mientras el Real Madrid se queda con la sensación de haber dejado pasar una oportunidad que terminó fortaleciendo a un rival directo.

