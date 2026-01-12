Guido Pizarro conforme por inicio triunfal de Tigres

El arranque de torneo para Tigres UANL fue inmejorable en resultados, con una victoria 1-2 en la cancha del Atlético San Luis, pero su técnico, Guido Pizarro, eligió un tono mesurado para analizar el desempeño, consciente de las limitaciones propias de una preparación corta y de las exigencias que impone el calendario.

El entrenador destacó la importancia de sumar desde el inicio, sobre todo considerando el escaso margen de trabajo previo al debut. “Importante el inicio, tenemos ocho días de entrenamiento y el equipo lo afrontó bien. Creo que los chicos que no lo venían haciendo el torneo pasado han respondido bien a lo que se requería y hay que seguir trabajando”, señaló tras el triunfo.

“La directiva está trabajando para reforzar al equipo. Estamos buscando varios posiciones, varios jugadores que se están trabajando. Ojalá que pronto podamos concretarlos".



Pizarro también contextualizó el funcionamiento colectivo, aceptando que el juego no alcanzó su mejor versión en términos de fluidez. “Como todo inicio de torneo y con pocos días, no hubo fluidez de juego, combinado con asociaciones que no estaban acostumbradas a jugar. En el segundo tiempo estuvimos mejor, entendimos un poco lo que requería el partido”, explicó con autocrítica.

Más allá de los ajustes pendientes, el estratega valoró la respuesta de futbolistas que no habían tenido continuidad recientemente y subrayó la necesidad de contar con todo el plantel a lo largo del semestre. “Me quedo con el desempeño de los chicos que no lo venían haciendo, lo hicieron muy bien, entendieron y vamos a necesitar de todos este semestre”, apuntó.

En ese sentido, el técnico felino fue claro al señalar que el enfoque inmediato debe estar puesto en el siguiente compromiso, sin perder de vista la construcción a mediano plazo. “Hay que valorar la victoria y pensar en el próximo partido”, añadió, dejando en claro que el resultado positivo no debe desviar la atención del proceso.

Atletico San Luis v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Respecto al mercado de fichajes, Pizarro confirmó que existe coordinación constante con la directiva para fortalecer al equipo. “Estamos trabajando junto con la directiva para reforzar el equipo. Hay varias posiciones y varios jugadores que se están trabajando, ojalá pronto podamos concretarlos”, afirmó, sin entrar en nombres propios.

Uno de los puntos más destacados de la noche fue la actuación de Marcelo Flores, autor de los dos goles del triunfo. El entrenador no ocultó su satisfacción por el rendimiento del joven atacante. “Marcelo hizo un gran partido, tiene mucha decisión. En este semestre dará un paso importante dentro del equipo”, sostuvo.



Incluso, Pizarro fue más allá al proyectar el crecimiento del futbolista en el corto plazo, pensando también en el plano internacional. “Ojalá lo podamos ayudar para que esté en la lista de Canadá. Trabaja para eso día a día y ojalá lo podamos seguir aprovechando”, concluyó, destacando la ambición colectiva e individual que busca imprimir en Tigres desde el inicio del torneo.