Guido Pizarro encuentra oxígeno tras la victoria de Tigres sobre el Atlas

El semestre está siendo duro para los Tigres. Los de la UANL de la noche a la mañana se han alejado de la cima de la Liga MX. Ahora que se entra en la etapa final del torneo, los regios quiere recortar distancias. El primer paso lo han dado ante el Atlas, una victoria que es oxígeno para Guido Pizarro.

¡RESPONDE A LAS CRÍTICAS! 🗣️



Luego de las críticas que ha recibido Guido Pizarro como entrenador de Tigres en este Apertura 2025, el DT sabe que la vara en el club está alta y la exigencia que hayhttps://t.co/C9wSR4tAxJ pic.twitter.com/x42NK4Gl6o — MedioTiempo (@mediotiempo) September 25, 2025

Sabemos que la vara la hemos puesto muy alta, sabemos la exigencia que hay, estamos conscientes de eso y trabajamos para lo máximo, tenemos equipo para apuntar a lo máximo, afinando los detalles, día a día trabajamos para mejorar y entendemos que es la presión o es la la rigurosidad hacia resultados, pero también consciente que nuestro trabajo es día a día. Ser consciente, más allá del resultado de turno, consciente de lo que tenemos que mejorar y vamos a apuntar a eso. Más allá de que hoy hemos logrado los tres puntos, ya a partir de mañana ya a seguir mejorando. Guido Pizarro

Tigres UANL v Atlas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Sobre la primera titularidad del torneo para André Pierre Gignac añadió:

Él está entrenando muy bien hace tiempo. Se va sintiendo muy bien. Ha dejado la lesión que lo había marginado mucho tiempo, la ha dejado atrás. Nos va a ayudar mucho. Hoy le tocó iniciar. Creo que hizo un buen partido donde el equipo también está obligado a estar presionando todo el tiempo. Lo hizo muy bien. Ojalá que después le podamos brindar más oportunidades a él, pero creo que jugó en función del equipo. Y hoy le tocó iniciar. También Nico le tocó entrar después. Él es muy importante para el equipo tanto dentro como fuera. Así que ojalá que nos siga aportando y muy contento por él que se ha que se ha sentido bien. Guido Pizarro

Sobre la vuelta del Diego Cocca al 'Volcán', siendo el entrenador calificado como un "traidor" al club, Pizarro no tuvo más que buenas palabras para su colega.

A Diego lo tuvimos poco tiempo, pero a mí me gusta, lo he llenado de preguntas a todas las, a todos los entrenadores que me he cruzado. He viajado, como ya lo he dicho, ya me conocen, he viajado para charlar con muchos y muchas cosas. Yo trato de aprender mucho. Él tiene mucha experiencia, ha logrado cosas en muchos países, es un técnico reconocido y a nosotros desde el primer día que vino, le metió mucha intención, le metió mucho profesionalismo y agradecerle, creo que esas horas de preguntas. Como yo siempre, soy muy agradecido a la gente que me abre las puertas para hablar, para compartir. Es lo mismo que el día de mañana haré yo con los que me pregunten. Pero agradecerle por ese tiempo y nada. Guido Pizarro

