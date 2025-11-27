Guido Pizarro, golpeado luego de la dura caída de Tigres en campo de Xolos
El técnico afirma que el equipo no esperaba una caída, menos por un marcador tan abultado.
La sorpresa de la liguilla se ha dado en la frontera. Xolos de Tijuana le ha pasado por encima a los Tigres de la UANL por 3-0. Este marcador ha dejado muy heridos a los felinos, pues el mismo Guido Pizarro afirma que no valoraban este escenario.
Un resultado que no esperábamos, pero sabíamos que iba a ser difícil. Ahora tenemos 90 minutos en nuestro campo para cambiar la imagen e ir a buscarlo con nuestra gente. Tenemos que cambiar varias cosas para dar vuelta a la llave, pero confío en el equipo del día sábado para dar la vuelta.Guido Pizarro
Confía en su equipo y afirma que 90 minutos en el Estadio Universitario puede ser un total dolor de cabeza para cualquier visitante.
El sábado tenemos que tener contundencia por la diferencia de goles, me ocupa que el equipo de vuelta a la página de lo que pasó hoy y veremos que nuestro campo y con nuestra gente tendremos que cambiar la imagen en muchos aspectos, pero tenemos tiempo, 90 minutos en nuestro campo es mucho tiempo y tenemos muchas chances de pasar.Guido Pizarro
Guido analizará lo sucedido y modificará en función de lo que el equipo requiere dentro del campo.
Estamos con la obligación de ir a buscar el resultado abultado, haremos un análisis, pero seguramente tendremos que cambiar la cara para ir a buscar esa remontada. Más allá de lo futbolístico lo que primero que se me viene es entender de cómo se juegan esta clase de Liguilla, Tenemos que entender lo que se requiere en esta clase de partidos y fases, pero confío que 90 minutos es mucho tiempo en nuestro campo. Hicieron lo que venían haciendo. Al inicio nos costó competir como requería el partido y después el segundo tiempo ellos encontraron los goles y se encontraron mejor en los 90 minutos, fueron contundentes en las situaciones que hicieron, ya voltear la página.
