Guido Pizarro habla luego del empate ante Cruz Azul que da mínima ventaja a Tigres

El duelo de ida entre Cruz Azul y los Tigres de la UANL por la semifinal de la Liga MX ha firmado un empate por la mínima. Siendo el caso, los regios se llevan una ventaja a casa debido a los criterios de desempate.

A pesar de ello, Guido Pizarro pide guarda la calma. Si bien el entrenador confía en los suyos, pide no caer en excesos de confianza pues la serie sigue abierta.

"Me quedo con el gran trabajo del equipo, fueron claras las oportunidades que tuvimos, entendimos la manera que habia que disputar el partido, pero confío plenamente en mis jugadores, confío en nuestra gente y entiendo que tenemos que hacer las cosas muy bien para poder pasar":

Fue un partido cerrado con dos equipos muy tácticos, hicimos un buen partido, creamos situaciones de gol, creo que nos pudimos haber llevado algo más, pero en la vuelta tenemos que hacer mejor las cosas para llevarnos la serie, pero yo confío mucho en mis jugadores para que el día sábado lo logremos. Tenemos grandísimos jugadores, pero ahora en nuestro campo con nuestra gente que seguramente nos estará esperando, seguramente alentará, entonces estoy muy confiado de lo que puede hacer mi equipo, pero entendiendo que tenemos que hacer un gran trabajo para poder pasar. Guido Pizarro

Tijuana v Tigres UANL - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sobre la lesión de Nicolás Ibáñez, el técnico afirma que es el resultado de una llave muy dura como la que vivieron en contra Xolos.

Me gustó mucho el equipo. Nosotros tuvimos las situaciones más claras, porque entendió lo que ameritaba la cancha, la altura después del esfuerzo que hicimos el otro día (contra Xolos) que fue altísimo, lo de Nico Ibañez tuvo una molestia en la pierna y tendremos que esperar en estos días para ver como está. Guido Pizarro

Guido confía en que 'El Volcán' repleto de afición felina será un impacto que ha de jugar en su favor.

Tendremos que hacer un gran partido. Sabemos que somos dos equipos con grandísimos jugadores, ahora en nuestro campo con nuestra gente, que seguramente nos estará esperando, seguramente alentará. Guido Pizarro

