Guido Pizarro lamenta la derrota ante los Pumas de Efraín Juárez

Guido Pizarro compareció ante los medios tras la derrota de Tigres frente a Pumas, un resultado que dejó sensaciones encontradas en el cuerpo técnico. El estratega auriazul reconoció el golpe anímico que supone perder, aunque subrayó que el análisis debe hacerse con cabeza fría y con la mirada puesta en la mejora inmediata del equipo.

El técnico argentino fue claro al expresar su frustración por el desenlace del encuentro, al señalar: “Creo que con un resultado negativo, creo que cómo se dio el desenlace del partido, que al principio ellos se encontraron un poco mejor, después prácticamente fue todo nuestro”. Pizarro aceptó que el objetivo era ganar, pero insistió en la necesidad de seguir afinando aspectos colectivos.

#CLUBTIGRES I "SOMOS CONSCIENTES DE LA NECESIDAD DEL EQUIPO"



"Sí, como digo siempre, tenemos una base muy amplia de la que llegó a la final el torneo pasado. También tenemos, somos conscientes de la necesidad del equipo, la directiva está trabajando", comentó Guido Pizarro. pic.twitter.com/kyds91htrS — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) January 15, 2026

En la misma línea, el entrenador de Tigres remarcó que el segundo tiempo reflejó la versión que busca consolidar. “Consciente de que tenemos que seguir mejorando, consciente de que el segundo tiempo es el equipo que se tiene que ver”, afirmó, dejando claro que, pese al tropiezo, existen bases sólidas para corregir el rumbo de inmediato.

Al analizar al rival, Pizarro consideró que Pumas apostó por un planteamiento defensivo muy marcado, lo que complicó el desarrollo del juego ofensivo de Tigres. “Creo que el equipo rival se defendió muy abajo, creo que la única manera era entrar así”, explicó, destacando el volumen de llegadas que generó su equipo sin la contundencia necesaria.

El estratega añadió que Tigres dominó varios pasajes del encuentro, incluso en cifras, pero la falta de efectividad terminó pesando. “Creo que pateamos 32 veces… tuvimos muchas situaciones de gol, hoy no quiso entrar”, sentenció, insistiendo en que el planteamiento defensivo universitario obligó a asumir riesgos constantes en ataque.

Atletico San Luis v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Más allá del análisis puntual, Guido Pizarro fue enfático al señalar que es momento de pasar página rápidamente. “Creo que nos duele perder, así que dar vuelta a la página rápido para el día sábado”, declaró, marcando el enfoque inmediato del plantel felino de cara a los compromisos que vienen.

En el apartado de planificación deportiva, el técnico confirmó que el club analiza reforzarse tras la lesión de Marco Farfán. “Somos conscientes de la necesidad del equipo, la directiva está trabajando… ahora también la incorporación de un jugador ahí con la lesión de Marco (Farfán) se está analizando”, reveló Pizarro.

Finalmente, el entrenador de Tigres dejó abierta la puerta a movimientos en el mercado para fortalecer una base que viene de competir en instancias finales. “Ojalá que se concrete pronto para poder seguir ayudando a la base que llegó a la final”, concluyó, reafirmando la ambición del club por mantenerse entre los protagonistas del torneo.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX