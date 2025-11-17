Guido Rodríguez podría volver a México para una nueva etapa con América

El Fútbol de Estufa rumbo al 2026 se sigue cocinando y aunque todavía hay equipos que continúan con vida en el actual Apertura 2025, de la Liga MX, estos mismos ya están preparando movimientos para poder competir de la mejor forma en el próximo Clausura 2026.

Guido Rodríguez ha sido ofrecido al América, West Ham quiere darle salida y su entorno le busca equipo



🚨@fer_esquivel22, @365scoresMX pic.twitter.com/QYA7uBwtyk — A.C. (⭐️x16) (@MillonetasCA) November 17, 2025

En este caso, un viejo conocido del fútbol mexicano podría regresar tras su aventura en el Viejo Continente: Guido Rodríguez. Tras un buen año con Xolos de Tijuana, el América lo fichó para el Apertura 2027, siendo una ficha inamovible del mediocampo. Ya en enero del 2020, el argentino le dijo adiós al Nido para enrolarse con el Real Betis de España y posteriormente, en agosto del 2024, pasó a las filas del West Ham United de Inglaterra.



Desde hace un año el nombre del pivote ha sonado con fuerza para dejar a los Hammers y regresar a México, sin que eso se haya hecho realidad, no obstante, el periodista Fernando Esquivel compartió en sus redes sociales que el campeón del mundo ha sido ofrecido a las Águilas, por lo que podría vivir una nueva etapa en Coapa.

🚨💣🦅 BOMBA. Guido Rodríguez ha sido ofrecido al Club América.



->En América analizan la operación en términos de costo-beneficio, así como por la edad (31)

->Guido quiere salir del West Ham

->🦅 buscan un "5", antes liberar plaza NFM



DETALLES.https://t.co/WydyQqa17T — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 17, 2025

La fuente explicó que desde la mesa azulcrema están analizando la operación en términos de costo-beneficio, así como la edad, ya que el sudamericano tiene 31 años y costaría cinco millones de euros, algo que los hace dudar sobre si sería buena idea traerlo.



Asimismo, se indica que el deseo del formado en River Plate es salir del equipo británico, mientras que los Millonetas están buscando liberar una Plaza de No Formado en México al tener todas ocupadas, pues ya les ofrecieron otro futbolista que la fuente no reveló por ahora.

Para mí gente de América:



¿Traerían a Guido Rodríguez? El costo rondaría los 5ME y ya con 31 años, próximo a cumplir los 32 años.



En América dudan, y mucho, de hacer esa inversión y darle un gran contrato.



Luego les menciono el otro "5" que fue ofrecido.



Los leo. 👀👇🏼 pic.twitter.com/fBCTtREDGG — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 17, 2025

“Para mi gente del América: ¿Traerían a Guido Rodríguez? El costo rondaría los 5MDE y ya con 31 años, próximo a cumplir los 32 años. En América dudan, y mucho, de hacer esa inversión y darle un gran contrato. Luego les mencionó el otro ‘5’ que fue ofrecido”, escribió en su cuenta de X.



Durante su paso por el América, Guido Rodríguez saboreó las mieles de la gloria porque se hizo del Apertura 2018, la Copa MX del Clausura 2019 y el Campeón de Campeones de la temporada 2018-2019, ganando tres Balones de Oro, uno al Mejor Medio Defensivo en el Clausura 2017, otro a Mejor Jugador del Apertura 2018 y por último, a Mejor Jugador en la campaña 2018-2019.