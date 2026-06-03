Guillermo Almada se perfila como el principal candidato para suplir a André Jardine como entrenador del América

André Jardine, quien hizo historia en el fútbol mexicano tras convertirse en el primer estratega tricampeón en la era de los torneos cortos, ya no será más directoe técnico del Club América, en una noticia que sacudió a los medios deportivos de todo el país.

A la par de ello, se dio a conocer también quién se perfila como el candidato número uno para reemplazar al entrenador brasileño. Se trata del uruguayo Guillermo Almada, quien ya conoce la Liga MX, teniendo un paso muy bueno con el Santos Laguna y saliendo campeón con los Tuzos del Pachuca.

De hecho, Guillermo se enfrentó en más de una ocasión a los azulcremas, y hasta los dejó fuera de la liguilla. Su estilo de juego espectacular y efectivo, empata con las pretensiones de los aficionados del América, quienes, después del tricampeonato, parecen haber perdido la brújula, y están en busca de alguien que los regrese a esas tardes de gloria, y, sobre todo, de copas.

America v Pachuca - Playoffs Torneo Clausura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Aunque aún no se ha hecho oficial su llegada a Coapa, diversos medios han confirmado haberlo visto en la Ciudad de México el día de hoy, y reconocidos periodistas ya dan por seguro que será el nuevo estratega del equipo más ganador en la historia de la Liga MX.

Esto publicó el día de hoy César Luis Merlo, a través de su cuenta de X (Twitter):

🚨Guillermo Almada es el nuevo entrenador del América. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/Mxq34lGFQq — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 3, 2026

Tomando en cuenta que el Mundial 2026 está a días de comenzar, el mercado de fichajes de este verano será un tanto inusual. En caso de que Guillermo Almada decida analizar a elementos que estarán presentes en la próxima copa del mundo, tendrá que esperar hasta que la competencia termine para, entonces sí, concretar dichas llegadas. Una buena actuación en la justa mundialista tiende a encarecer los precios de todos los futbolistas.

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