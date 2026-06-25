Guillermo Ochoa hace historia en el México vs República Checa

El miércoles 24 de junio del 2026, la selección mexicana de fútbol se enfrentó a República Checa para el partido correspondiente a la jornada número tres por el Grupo A, en el Mundial 2026. La escuadra tricolor llegó a este compromiso con el pase a los 16avos de final asegurado.

No obstante, aunque México ya tenía amarrado también el liderato de su grupo, igual saltó a la cancha con la intención de lograr algo sin precedentes en la historia de México: una fase de grupos perfecta... y la logró. Con goles del regiomontano Mateo Chávez, de Julián Quiñones y de Álvaro Fidalgo, México goleó 3-0 a República Checa y cerró la fase de grupos con nueve unidades.

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

El encuentro fue tan a modo del conjunto tricolor, que Javier: el 'Vasco' Aguirre se permitió realizarle un homenaje en vivo y en directo a Guillermo Ochoa, quien ya informó que se retirará una vez que culmine la copa del mundo.

Con los minutos disputados el día de hoy, Guillermo Ochoa se convirtió en el futbolista mexicano con mayor edad en disputar un encuentro con la selección mexicana de fútbol. El récord le pertenecía a Rafael Márquez, que, en Brasil 2014, jugó con la selección teniendo 39 años de edad, por 40 de Guillermo Ochoa.

40 - Guillermo Ochoa es el jugador de más edad en aparecer con México en un partido de la Copa del Mundo de la FIFA, con 40 años y 346 días, superando a Rafa Márquez contra Brasil en 2018 (39 años y 139 días).



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¿Cuántas veces México quedó en primer lugar del grupo en un Mundial?

Por primera vez en la historia de los mundiales, la selección mexicana de fútbol cerró la fase de grupos con paso perfecto, ganando sus tres duelos, logrando un total de seis goles a favor sin recibir uno solo en contra.

Sin embargo, es preciso señalar que esta no se trata de la primera ocasión en la que el conjunto tricolor gana su grupo en una justa mundialista. Ya en tres ocasiones anteriores México logró algo similar, aunque nunca con paso perfecto.

La última vez que la selección mexicana ganó su grupo, fue en el Mundial de Corea-Japón 2002. En aquella ocasión, siendo dirigidos también por Javier: el 'Vasco' Aguirre, lograron siete puntos y acabaron como líderes de su grupo, pero lastimosamente cayeron en octavos de final, ante Estados Unidos.

Las otras dos ocasiones en las que la selección mexicana de fútbol ganó su grupo, fue en los mundiales de 1970 y 1986, de los cuales, dicho sea de paso, también fue anfitrión. En México 70, la escuadra tricolor quedó eliminada en los octavos de final, mientras que en 1986 lograron avanzar hasta los cuartos de final.

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