Guillermo Ochoa pondría fin a su carrera luego de la Copa del Mundo

La lista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo comienza a tomar rumbo. El técnico de la selección mexicana ya ha llamado a 12 jugadores de la Liga MX que concentrarán a mitad de la siguiente semana y salvo una razón de causa mayor, estarán en el grupo final que jugará el Mundial en condiciones de local.

En dicho primer corte aparece el nombre de dos porteros. El primero de ellos es Raúl Rangel, meta de Chivas que será el titular en la Copa del Mundo. El segundo, Carlos Acevedo, quien se perfila bajo el rol de tercer arqueros. Siendo el caso, queda una plaza vacía, una destinada para que Guillermo Ochoa cierre su etapa como profesional.

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A través de un reposteo al periodista Fabrizio Romano, Guillermo Ochoa refirió que colgará los guantes tras el Mundial 2026. 🔚⚽️



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✅ Se retira del Tri y de clubes… pic.twitter.com/kciWVUp2e9 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 30, 2026

Fabrizio Romano confirmó que la decisión de Ochoa está tomada. Sabe que será parte de la selección de Javier Aguirre. Una vez que México cierre su etapa dentro de la Copa del Mundo, Guillermo colgará los guantes y pondrá fin a su etapa como profesional luego de más de dos décadas en el césped.

La información de parte del insider italiano gana valor luego que la misma fuese compartida por el propio Ochoa. Siendo el caso, Guillermo acudirá al Mundial con el fin de encarar su sexta Copa del Mundo, siendo así parte de los únicos tres profesionales en alcanzar dicha cifra junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

United States v Mexico - Gold Cup 2025: Final | Aric Becker/ISI Photos/USSF/GettyImages

Ochoa sabe de antemano que parte como el suplente de Rangel. Fue informado por Javier Aguirre de dicha postura. Guillermo aceptó. Sin embargo, no se descarta que el meta puede tener algunos minutos en caso de emergencia, o incluso entrando desde el banco en calidad de homenaje como ha sucedido con otros porteros.

Más de mil partidos como profesional. Siempre un divisor de polos entre quienes el aman y le odian. Y un arquero de atajadas icónicas en copas del mundo, ese es Guillermo Ochoa.