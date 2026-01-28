Guillermo Ochoa volvería a la selección mexicana para enfrentar a Portugal y Bélgica

La selección mexicana tendrá una preparación de alto nivel rumbo al inicio de su participación en el Mundial de 2026. El Tri enfrentará a Portugal y Bélgica durante la Fecha FIFA de marzo, en una doble prueba de máxima exigencia ante dos potencias europeas.

Se espera que ambos combinados lleguen con la mayoría de sus figuras, incluido Cristiano Ronaldo, capitán, referente y máximo goleador histórico de la selección portuguesa.

De acuerdo con un reporte de TUDN, Guillermo Ochoa, histórico guardameta del futbol mexicano, sería convocado por Javier Aguirre para estos compromisos, en lo que podría ser un paso más rumbo a disputar su sexto Mundial, un logro sin precedentes.

Mexico v Turkey - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

De acuerdo con el periodista Alejandro de la Rosa, el ‘Vasco’ Aguirre incluiría al arquero mexicano de 40 años en la convocatoria para estos partidos de preparación con el objetivo de definir su futuro en la Selección Mexicana. Estos encuentros servirían para evaluar si Guillermo Ochoa logra mantenerse en la lista final rumbo al mundial o si su lugar es ocupado por otro guardameta, como Carlos Acevedo, quien ha sido convocado de manera constante durante el último semestre.

¿Aguirre le dará su sexto mundial a Ochoa?

El posible llamado de Guillermo Ochoa ha desatado un intenso debate. Algunos analistas y aficionados consideran que el arquero del AEL Limassol no cuenta con los argumentos deportivos suficientes para asistir al máximo torneo de selecciones y que su convocatoria respondería más a un homenaje a su trayectoria que a su rendimiento actual.

La crítica se centra en que el objetivo sería permitirle alcanzar el hito histórico de disputar seis Copas del Mundo, una marca sin precedentes en el futbol, misma que también se espera logren este verano Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

La última convocatoria de Guillermo Ochoa con la selección mexicana se dio para integrar la plantilla que disputó la Copa Oro 2025, aunque el guardameta no sumó minutos en el torneo. Su aparición más reciente con el Tri ocurrió en noviembre de 2024, durante los cuartos de final de la Nations League ante Honduras, partido en el que tuvo que abandonar el campo debido a una lesión.

En semanas recientes, Javier Aguirre ha reiterado que no existen dudas en la portería, por lo que se da por hecho que Raúl Rangel y Luis Ángel Malagón tendrían su lugar prácticamente asegurado rumbo a la justa mundialista. El único puesto que permanecería abierto es el del tercer arquero, una decisión que aún estaría por definirse.

México se verá las caras ante Portugal el próximo 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca. El 31 de marzo, el Tri se medirá ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago, en Estados Unidos.